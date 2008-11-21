100-летие русского кино в «Октябре»

анонс

28 мая 2007

"Два билета на дневной сеанс. Для меня и моей.. скво"

В июне 1987 года в широкий прокат массовым тиражом выпускается фильм Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов", по сценарию Эдуарда Акопова. За первый год проката фильм посмотрели 50,6 млн.