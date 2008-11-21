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100-летие русского кино в «Октябре»

21 ноября
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21 ноября 2008
В течение всего года Россия праздновала 100-летие отечественного кинематографа. Первая русская игровая картина «Понизовая вольница», известная также под названием «Стенька Разин», вышла осенью 1908 года. Именно с этого фильма российское кино ведет отсчет своей богатой истории. За прошедшие годы золотой фонд мирового кинематографа обогатился такими российскими шедеврами, как: «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Чапаев» братьев Васильевых, «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, «Гамлет» Григория Козинцева, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, «Возвращение» Андрея Звягинцева и многие другие картины.
21 ноября в Москве в кинотеатре «Октябрь» Министерство культуры России провело мероприятие, посвященное столетию российского кино. Оно стало финальным аккордом празднования юбилея отечественного кинопроизводства. Зрители увидели, как за 100 лет в стране совершенствовались технологии, изобретались новые технические и художественные приемы.
Любое кино – это продукт труда и вдохновения многих людей. Это живая эмоция, запечатленная на кинопленке. Именно поэтому любое кино невозможно без человека, стоящего за любой картиной, ролью, песней. Мэтры российского кино Инна Макарова, Василий Лановой, Александр Филиппенко, Лариса Голубкина, Алексей Петренко признались в этот вечер в любви российскому кино.
Вместе с ними на сцену поднимались молодые российские кинематографисты Михаил Ефремов, Ольга Будина и другие. Поздравить коллег с юбилеем российского кинематографа приехали музыканты Алексей Кортнев, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, Владимир Шахрин. Все они стали участниками праздничного гала-концерта.
Особое внимание было уделено анимационным и документальным фильмам – документалисты и мультипликаторы представят свое видение истории жанра и ее ключевых моментов.
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персоны
Леонид АгутинОльга БудинаГеоргий ВасильевСергей ВасильевЛариса ГолубкинаМихаил ЕфремовАндрей ЗвягинцевМихаил КалатозовГригорий КозинцевАлексей КортневВасилий ЛановойИнна МакароваВладимир МеньшовНикита МихалковКристина ОрбакайтеАлексей ПетренкоЭльдар РязановАндрей ТарковскийАлександр ФилиппенкоВладимир ШахринСергей Эйзенштейн
фильмы
Андрей РублёвБроненосец "Потёмкин"ВозвращениеГамлетКарнавальная ночьЛетят журавлиМосква слезам не веритСтенька РазинУтомлённые солнцемЧапаев

фотографии >>
Гамлет
Броненосец Потемкин
Чапаев
Понизовая вольница
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обсуждение >>
№ 1
Субботина Людмила (Тольятти)   22.11.2008 - 09:07
Очень рада за ленинградцев. Увидят настоящее кино. И очень сожалею, что этот праздник не в нашем городе. СПАСИБО НАШИМ НАСТОЯЩИМ АКТЕРАМ ЗА ИХ ТВОРЧЕСТВО! У меня есть одна несбыточная... читать далее>>
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