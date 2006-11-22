Премьера "Дикарей"

анонс

18 февраля 2013 «Белый слон». Пресс-конференция 25 декабря в Доме кино состоялась торжественная церемония национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2008 год.

20 декабря 2006 Сам пришел или Не горюй! 22 декабря 1969 года на экраны СССР вышла комедия Георгия Данелии "Не горюй!", знаковая, фирменная работа режиссера, снятая по мотивам романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен".

19 февраля 2013 «ВАЛЛ-И» - лучший фильм! Так посчитало сообщество критиков в Сети Интернет (The Online Film Critics Society), объявившее имена победителей по итогам 2008 года.