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Премьера "Дикарей"

22 ноября
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22 ноября 2006
В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера первого фильма театрального мастера Виктора Шамирова "Дикари", о котором вы можете прочитать в "Премьерах". Помимо коктейлей, пляжного антуража и полуобнаженных девушек особый интерес вызвали именитые гости. От шоу "Звезды на льду" посетили Ингеборга Дапкунайте, Александр Жулин, Роман Костомаров и Александр Носик, которому фильм очень понравился. Были и соратники по цеху (т.е., спектаклям НТП) Гоши Куценко и Марата Башарова: Георгий Мартиросян, Виктор Вержбицкий, Людмила Артемьева. Промелькнули Максим Лагашкин, Александр Стриженов и Эммануил Виторган. Заинтересовались фильмом Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Ольга Ломоносова и Михаил Горевой. Эстраду представляли Игорь Матвиенко, Сати Сазанова, Ирина Ортман и другие.
На презентации Гоша Куценко, являясь продюсером картины, поблагодарил всех за ее создание, а особенного своего "театрального наставника" Виктора Шамирова. Не обошлось и без сюрпризов. На сцену поднялся Владислав Галкин, получивший травму незадолго до премьеры.
Фильм начал свою жизнь под громкие овации и крики "браво".
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персоны
Людмила АртемьеваМарат БашаровВладимир ВдовиченковВиктор ВержбицкийЭммануил ВиторганВладислав ГалкинМихаил ГоревойИнгеборга ДапкунайтеГоша КуценкоМаксим ЛагашкинОльга ЛомоносоваПавел МайковГеоргий МартиросьянАлександр НосикАлександр Стриженов
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Премьера "Дикарей" фотографии
Премьера "Дикарей" фотографии
Премьера "Дикарей" фотографии
Премьера "Дикарей" фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Ираида Васильковская   12.03.2012 - 21:23
Фильм хороший, отдыхающий! Сразу хочется на море и весёлую компанию! Актёры молодцы! читать далее>>
№ 1
Миша (Киев)   1.05.2009 - 23:52
Фильм мне очень понравился. Очинь висёлый и позитивный сюжет смотриш ево с улыбкай. И все актёры харашо сыграли свою роль асобенно Гоша Куценко. Всем саветую пасматреть кто невидил.Пабольшеб таких фильмов! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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