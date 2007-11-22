"Чаклун и Румба" - история самой верной дружбы на свете

анонс

21 августа зрители всего мира познакомились с новым фильмом от сценариста и режиссера «Титаника».

29 апреля 2007

Снят знаменитый «День смерти»

...Всё началось с того, что кино стало звуковым. Эйзенштейн, его ассистент и соавтор Григорий Александров и оператор Эдуард Тиссэ получили командировку за рубеж для изучения новой звуковой техники.