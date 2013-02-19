Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Деятели советского кино объединены в Союз кинематографистов СССР

23 ноября
Все года

Хроника кино >>
23 ноября 1965
В Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР. Подготовка к съезду была начата еще в 1957 году, когда был создан оргкомитет союза. Первым секретарем правления был избран кинорежиссер Л.А. Кулиджанов.
Союз кинематографистов СССР был богатейшей организацией среди творческих союзов, он располагал гигантским количеством собственности не только в Центре, но и во всех республиках, шло непрерывное строительство домов творчества, киноцентров, производственных зданий, жилья; СК СССР имел и широкий реестр социальных льгот.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.
Клаудио Баес
19 ноября ушёл из жизни мексиканский актёр Клаудио Баес.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Марина Даминева
Валло Кирс
Наталья Круглова
Ольга Недоводина
Алёна Сидорова
Ангелина Степанова
Елизавета Уварова
Эдда Урусова
Борис Карлофф
Венсан Кассель
Харпо Маркс
Франко Неро
Салли Ричардсон-Уайтфилд
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
все родившиеся 23 ноября >>

Премьеры ТВ

Большие деньги
20 ноября
Первый канал
Психологини
20 ноября
СТС
Что делает твоя жена?
20 ноября
Домашний
Алмазный эндшпиль
25 ноября
ТВЦ
Качели
25 ноября
Россия 1
Френни
25 ноября
Первый канал
Привет от аиста
26 ноября
Россия 1
Хождение по мукам
27 ноября
НТВ
Артемьев
29 ноября
Россия 1
Второе зрение
29 ноября
Первый канал

ревью