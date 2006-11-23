Лето, море, Крым, отдых дикарем...

анонс

15 августа 2006 С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов. В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.

25 января 2015 «Черкизона. Одноразовые люди» Масштабный проект о сложностях выживания в условиях рынка.

21 октября 2007 "Кадеты" снова в строю! Сериал "Кадетство" на протяжении всех 40 серий привлекал к себе все больше зрителей, и к финальным сериям его аудитория выросла почти на 50%. В общей сложности сериал посмотрело около 100 млн человек.