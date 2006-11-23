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Лидеры телеэфира - всем сестрам по серьгам

23 ноября
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23 ноября 2006
23 ноября 2006 года объявлены лауреаты ТЭФИ-2006.
* В номинации «Ведущий ток-шоу» были заявлены Михаил Швыдкой «Культурная революция» (Игра-ТВ), Тина Канделаки «Детали» (СТС), Игорь Кваша, Мария Шукшина, Чулпан Хаматова «Жди меня» (Первый канал). Лучшей ведущей названа Тина Канделаки(телеканал СТС).
* В номинации «Телевизионный художественный фильм, мини-сериал» были представлены: «Бой с тенью» (телеверсия), «Казароза», «Грозовые ворота». Победила лента Андрея Малюкова «Грозовые ворота» (телеканал "Первый").
* В номинации «Телевизионный художественный сериал» из трех картин - «В круге первом», «Доктор Живаго», «Мастер и Маргарита» - жюри присудило премию сериалу «В круге первом» (телеканал РТР).
* На главный приз ТЭФИ-2006 в номинации «Исполнитель мужской роли в телевизионном фильмесериале» претендовали: Дмитрий Певцов («В круге первом»), Владислав Галкин («Казароза»)и Олег Янковский («Доктор Живаго»). Мало кто сомневался в том, что приз будет присужден Олегу Янковскому. Так оно и случилось.
* Не было особых сомнений и в том, кто победит в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильмесериале» - Чулпан Хаматова («Доктор Живаго»), Анна Ковальчук («Мастер и Маргарита») или Лидия Смирнова («Наследницы - 2»). Конечно, Чулпан Хаматова!
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персоны
Владислав ГалкинТина КанделакиИгорь КвашаАнна КовальчукДмитрий ПевцовЛидия СмирноваЧулпан ХаматоваМария ШукшинаОлег Янковский
фильмы
Бой с теньюВ круге первомГрозовые воротаДоктор ЖивагоКазарозаМастер и Маргарита

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Лидеры телеэфира - всем сестрам по серьгам фотографии
Лидеры телеэфира - всем сестрам по серьгам фотографии
Фотография с сайта www.tinakandelaki.ru
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обсуждение >>
№ 1
Александр С (Воронеж)   13.02.2011 - 22:50
А я считаю, что лучшая женская роль в телевизионных сериалах - Маргарита в исполнении Анны Ковальчук в фильме "Мастер и Маргарита". Раньше я думал, что сыграть Маргариту М. А. Булгакова, а точнее... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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