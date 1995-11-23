В Музее кино открылся клуб "Сине фантом"

анонс

18 июня 2007

Во всем виноваты серебряные самураи!

В Петербурге начались съемки телефильма "Ораниенбаум. Серебряный самурай" по сценарию Леонида Юзефовича, режиссер Владимир Котт. Съемки проходят в Петербурге и музее-дворце Ораниенбаум до сентября 2006 года.