Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Музее кино открылся клуб "Сине фантом"

23 ноября
Все года

Хроника кино >>
23 ноября 1995
Показами фильмов Евгения Кондратьева в московском Музее кино открылся клуб независимого кинематографа "Сине фантом". Организаторы клуба: Глеб Алейников, Ольга Лялина, Борис Юхананов, Александр Дулерайн, Инна Колосова, Дмитрий Троицкий, Ольга Столповская.
Вместо вступительного слова режиссера, зрителям были предложены копии письма Кондратьева, написанного восемь лет назад Глебу Алейникову. По утверждению устроителей вечера, это единственный документ, свидетельствующий о наличии у режиссера творческих концепций и о его умении писать. Из письма Кондратьева: "Авторы, мне кажется, бьются в общих, придуманных ими рамках дозволенного.А иллюзия беспредельна. Мечта всех сюрреалистов была создать иллюзию, но они пользовались традиционным языком, с помощью монтажа и построения кадра".
Евгений Кондратьев (Дебил) родился в Рыбинске в 1959 году. В начале 80-х приехал в Ленинград. Начинал снимать вместе с лидером некрореализма Евгением Юфитом; своей мимикой и жестикуляцией внес неоценимый вклад в создание некрообраза, "не опороченного инстинктом или подсознанием" (Юфит). В 1986 году познакомился с братьями Алейниковыми и стал главным героем почти всех их картин и нереализованных сценариев.
Глеб Алейников о Евгении Кондратьеве:
"Самая загадочная фигура в параллельном кино. Заниматься кинематографом начал еще до приезда в Ленинград, в городе Черногорске. В 1984 году вошел в группу «Мжалала-фильм». Используя идеи некрореализма, снял несколько фильмов: «Труд и голод», «Нанайнана», «Я забыл, дебил... I». В отличие от фильмов Юфита, тяготеющих к длинным планам, большим массовкам, к постановочным эффектам, приближенным к некрореальности патологоанатомических атласов, Кондратьев в первых работах использовал быстрый монтаж, близкий по форме к клипам, символику, лишенную смысла, отчего некрореальность фильма приобретала довольно условный характер. Эти фильмы воздействуют не столько сюжетными, сколько монтажными построениями.
Сейчас Кондратьев полностью отошел от некрореализма и разрабатывает теорию вертикального и неправильного кино."

По материалам:
Газеты «Коммерсантъ»
Журнала «Искусство кино», 1989, №6
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Глеб АлейниковИгорь АлейниковЕвгений Кондратьев (II)

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Во всем виноваты серебряные самураи!

Во всем виноваты серебряные самураи!

В Петербурге начались съемки телефильма "Ораниенбаум. Серебряный самурай" по сценарию Леонида Юзефовича, режиссер Владимир Котт. Съемки проходят в Петербурге и музее-дворце Ораниенбаум до сентября 2006 года.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.
Клаудио Баес
19 ноября ушёл из жизни мексиканский актёр Клаудио Баес.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Марина Даминева
Валло Кирс
Наталья Круглова
Ольга Недоводина
Алёна Сидорова
Ангелина Степанова
Елизавета Уварова
Эдда Урусова
Борис Карлофф
Венсан Кассель
Харпо Маркс
Франко Неро
Салли Ричардсон-Уайтфилд
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
все родившиеся 23 ноября >>

Премьеры ТВ

Большие деньги
20 ноября
Первый канал
Психологини
20 ноября
СТС
Что делает твоя жена?
20 ноября
Домашний
Алмазный эндшпиль
25 ноября
ТВЦ
Качели
25 ноября
Россия 1
Поделись счастьем своим
25 ноября
Первый канал
Френни
25 ноября
Первый канал
Привет от аиста
26 ноября
Россия 1
Ментовские войны-11
27 ноября
НТВ
Хождение по мукам
27 ноября
НТВ
Артемьев
29 ноября
Россия 1
Второе зрение
29 ноября
Первый канал

ревью