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«Щелкунчик и Крысиный Король в 3D». Американский прокат

24 ноября
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24 ноября 2010
Волшебная новогодняя кино-сказка Андрея Кончаловского вышла в американский прокат. У всех был неподдельный интерес к новому фильму режиссера, который известен в Голливуде успешным фильмом «Поезд-беглец», скандальным «Танго и Кэш», а также грандиозным телепроектом «Одиссей».
По мнению некоторых американских критиков, поскольку саундтрек картины представляет собой музыку П.И. Чайковского в обработке Эдуарда Артемьева, многие ждали от русского режиссера «русского балета, новогодней мишуры и приторно-сладкого сюжета». Но, придя в зал, получили многослойную, смешную, невероятную, а иногда и по-настоящему страшную сказку, которая вызывает не только живые эмоции и поражает бесконечностью выдумки и фантазии, но и навевает исторические и культурные ассоциации.
Над фильмом работали десятки художников, гримеров, компьютерных дизайнеров, костюмеров, ассистентов, фотографов… Десятки специальностей – киношных и не очень – привлек Кончаловский на съемочную площадку. И в результате титанической работы, которая с момента замысла длилась около 40 лет, зрители увидели фантастическую историю.
Campus Circle / Candice Winters
Я получила большое удовольствие от «Щелкунчика». Мне показалась интересной новая трактовка классического сюжета. Думаю, она найдет отклик у публики, особенно с приходом праздников. Могу сказать, что на данный момент игра Эль Фаннинг мне понравилась больше всего. Какая же она уже зрелая актриса!
Cinematical.com / Peter Martin
В этом фильме есть что-то от восточного базара - увлекательно, амбициозно, хорошо сработано на разных уровнях.
CNN Entertainment / JD Cargill
Мне кажется, это потрясающая история на основе известной сказки. Мне все выходные снились крысы в кошмарах! Шучу… Но у них на самом деле очень страшные зубы!
Columbia Chronicle / Sean Thomas Lechowicz
С точки зрения изображения, это был как глоток свежего воздуха, учитывая то, как разумно были использованы возможности грима, и как много было вложено фантазии.
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персоны
Эдуард АртемьевАндрей КончаловскийНатан ЛейнДжон ТуртурроЭль Фаннинг
фильмы
Щелкунчик и Крысиный король 3D

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