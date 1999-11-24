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Пятый фестиваль «параллельного» кино

24 ноября
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24 ноября 1999
С 24 по 28 ноября 1999 года в центре "Дом" прошел Фестиваль независимого кино и видео Сине Фантом Фест "2000 минус 1".
Понятие "Сине Фантом" аккумулирует вокруг себя авторов и режиссеров в области независимого кино и видео. Под этим названием существовали и существуют журнал, клуб, бюллетень, студия и фестиваль.
Этому фестивалю можно присвоить порядковый номер "5". Первый, полуподпольный, был проведен Игорем Алейниковым в 1987 году в Москве, второй состоялся в 1989 году в Ленинграде в Доме кино, его директором был Сергей Добротворский. Третий и четвертый прошли в 1997 и 1998 годах в Москве в Музее кино, организатором выступил клуб "Сине Фантом", существующий с 1995 года.
Сине Фантом Фест "2000 минус 1" - это 5 дней, 50 фильмов общей продолжительностью 15 часов. Были представлены более 40 авторов, среди которых - независимые фильмейкеры: Александр Дулерайн, Дмитрий Троицкий, Евгений Юфит, Ольга Столповская, братья Алейниковы, Олег Мавроматти, Андрей Сильвестров, Инна Колосова, Борис Юхананов, Олег Хайбуллин, Сергей Корягин; художники, работающие в области современного искусства: The Fantastic Bluesoup Group, Юрий Лейдерман, Ольга Чернышова, Антон Ольшванг, группа "Фенсо", Герман Виноградов, Аристарх Чернышов и Владислав Ефимов, группа "AEC", Оля Лялина.
Особенность Сине Фантома Фест "2000 минус 1" - кроме традиционного показа фильмов, в рамках программы фестиваля состоялись специальные акции (показ фильмов под живую музыку, перформансы с использованием специфических компьютерных и видеотехнологий).

По материалам сайтов:
Киноизм
Клуб "Сине Фантом"
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Глеб АлейниковИгорь АлейниковАлександр ДулерайнАндрей СильвестровЕвгений ЮфитБорис Юхананов

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