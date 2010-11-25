«Сердце Марии». Акция

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13 февраля 2012 «Этим вечером ангелы плакали». Премьера 20 ноября в московском клубе «Арма 17» состоялась премьера фильма «Этим вечером ангелы плакали» - дебютной работы молодых режиссеров Андрея Волгина и Максима Кондратенко.

23 февраля 2007 Ушел из жизни создатель "Земли Санникова" На 81-м году жизни скончался создатель фильма "Земля Санникова", известный кинорежиссер Альберт Мкртчян, сообщили в Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России. Здесь уточнили, что прощание с мастером состоится 26 февраля в 10.

26 ноября 2006 Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб... "Ашик-Кериб" - последняя картина Сергея Параджанова. Рассказанные Лермонтовым приклю­чения "странствующего трубадура", проходящего через тысячу испытаний, чтобы найти свою возлюбленную, в переложении кинематографиста-жи­вописца, который свою камеру уподобил кисти, превращаются в изысканные картины, божествен­ные откровения.