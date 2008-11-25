«Звездный мост». Церемония награждения

25 ноября в «Театре Луны»
под руководством народного артиста России Сергея Проханова состоялась Вторая Церемония вручения премии в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества «Звездный мост»
, посвященная Году семьи.
Этот торжественный праздник сначала вели режиссер Алла Сурикова и режиссер, композитор, драматург Сергей Шустицкий (затем им на смену пришли актриса Мария Горбань и телеведущий Дмитрий Хаустов), а открыли вечер генеральный продюсер проекта Лариса Преториус и художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов.
Награждения лауреатов чередовались с прекрасными концертными номерами с участием актеров Павла Деревянко, Александра Олешко, Татьяны Абрамовой, Оксаны Сташенко, Андрея Анкудинова, композитора Григория Гладкова, вокального ансамбля «Домисолька» и многих других замечательных исполнителей.
Лауреаты и основатели премии, как и многие зрители, верят в то, что в такое тяжелое время искусство, посвященное детям, возродится. И в это действительно верится, потому что это уже не первая детская премия
, успешно прошедшая в этом году...
НАГРАДЫ
ИГРОВОЕ КИНО
Режиссер:
Андрей Малюков (фильм «Мы из будущего»
)
Актриса:
Мария Горбань (фильм «Розыгрыш»)
Актер:
: Даниил Козловский, Андрей Терентьев, Дмитрий Волкострелов, Владимир Яглыч (фильм «Мы из будущего»)
Ребенок – актер:
Настя Добрынина (фильм «Кука»
)
Дебют:
Андрей Кудиненко (фильм «Розыгрыш»)
Продюсер:
Сергей Шумаков (фильм «Мы из будушего»)
АНИМАЦИОННОЕ КИНО
Режиссер:
Елизавета Скворцова («Колыбельные мира»)
Художник:
Сергей Меринов («Куйгорож» из цикла «Гора Самоцветов»)
Дебют:
Дарья Шмидт («Маленькая Василиса»)
ТЕЛЕСЕРИАЛ
Телесериал «Папины дочки», (телекомпания «Киноконстанта» телеканал СТС)
ТЕЛЕПРОГРАММА
Телеведущий:[/b] Тина Канделаки (телевикторина «Самый умный», телеканал СТС)
Продюсер:
Александр Гуревич (телеканал «Бибигон»)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Александр Гришин (директор компании «Кирилл и Мефодий»)
Проект Курс «Школа Развития Личности», Компания- производитель «Кирилл и Мефодий»
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ «ИГРЫ»
Сергей Герасев (продюсер проекта «King's Bounty»), Компания–производитель «1С»
МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Композитор:
Юдахина О.(детский музыкальный театр «Домисолька»)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Селиванов И.В.(художественный руководитель ТЮЗ «Ровесник»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Пуговкин М.И. (приз памяти)
Шаинский В.Я. (композитор)
Михалков С.В. (поэт)
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