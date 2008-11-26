Фильмы производства кинокомпании Star Media получили призы XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

XV ММКФ «Лiстапад», проходивший в Минске с 15 по 22 ноября, подвел свои итоги. Жюри конкурса телевизионного художественного кино присудило гран-при фильму «Счастливого пути
» режиссера Александра Баршака
. Еще одну награду кинокомпании Star Media принес фильм «Право на надежду
». Его режиссер Тарас Ткаченко
получил специальный диплом жюри - «Диплом надежды». Обе картины являются дебютными работами молодых режиссеров.
Мелодрама «Счастливого пути
» уже не первый раз становится призером фестивалей. В октябре она была признана лучшей работой в программе дебютов международного кинофестиваля «Новое кино. XXI век» в Москве. Там же специальным призом была отмечена актриса Анна Назарова
, исполнившая в этом фильме главную женскую роль.
«За главный приз самого престижного международного кинофестиваля в Беларуси наш фильм боролся в основном с картинами белорусского и западного производства, так что победа российского фильма стала приятной неожиданностью, - говорит режиссер «Счастливого пути» Александр Баршак.
- Особенно приятно, что фильм был принят зрителями разных поколений – в день конкурсного показа среди гостей были в основном люди старшего возраста. Кроме этого, мы со своим фильмом побывали в двух минских институтах, где специально для студентов были организованы показ и творческие встречи с актерами. Фестиваль был организован просто потрясающе».
В жюри конкурса телевизионного художественного кино международного фестиваля «Лiстапад» входили продюсер Владилен Арсеньев
(Россия, председатель жюри), киновед Ольга Медведева
(Беларусь), кинодраматург, вице-президент МКФ "Золотой Витязь" Йован Маркович
(Сербия), актер и кинорежиссер Алексей Колесник
(Украина), киновед Нина Фрольцова
(Беларусь).
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