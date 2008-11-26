Фильмы производства кинокомпании Star Media получили призы XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

анонс

20 ноября 2006

Деятели советского кино объединены в Союз кинематографистов СССР

В Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР. Подготовка к съезду была начата еще в 1957 году, когда был создан оргкомитет союза.