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Премьера «Морфия» в «Киномире»

26 ноября
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26 ноября 2008
Вечером, 26 ноября в Москве, в кинотеатре «Кодак-Киномир» состоялась закрытая премьера нового фильма Алексея Балабанова «Морфий». Тесноватое фойе «Киномира» не было готово к такому аншлагу. Актеры и режиссеры, музыканты и писатели, гости и журналисты, операторы и фотографы – более двух сотен людей заполняли каждый уголок кинотеатра. Помимо участников съемочного процесса – режиссера «Морфия» Алексея Балабанова, продюсера Сергея Сельянова, актеров Леонида Бичевина и Ингеборги Дапкунайте – премьеру посетили такие известные личности, как актер Олег Акулич, режиссер Павел Лунгин, актрисы Агния Кузнецова и Мария Шалаева, писатель Эдуард Лимонов. Собственно, по составу именитых гостей можно судить о качестве и направленности картины, ибо Сергея Безрукова или группы «Сливки» на премьере не наблюдалось. Зрители знакомились со звездами, звезды с удовольствием (все, кроме Балабанова) общались с журналистами. Неудивительно, что демонстрация картины началась с опозданием.
Перед показом фильма перед зрителями выступили главные действующие лица «Морфия».
Сергей Сельянов: «Спасибо, что вы все пришли сегодня сюда. Этот зал для нас важный: здесь состоялась премьера «Брата». Народу тогда было немного. Зритель не понимал, что можно ходить не только на американское, но и на русское кино. Сегодня я счастлив – зал полон. То, что здесь столько выдающихся людей – особенно важно, потому что вряд ли широкий зритель нас полюбит. Сегодня же мы почувствовали, что сделали нужное кино».
Леонид Бичевин: «Я уже видел фильм и считаю, что нам не должно за него быть стыдно. Посмотрите и поймите, почему я так сказал».
Алексей Балабанов со свойственным ему косноязычием пробормотал что-то насчет тяжести съемочного процесса, Ингеборга Дапкунайте вообще предпочла просто красиво постоять на сцене.
Фильм публика приняла хорошо, но и на премьере у Балабанова не бывает без эксцессов – девушка потеряла сознание прямо в зрительном зале, видимо, не выдержав натурализма некоторых сцен. Отмечу, что большинство зрителей, в том числе и «выдающиеся люди», невозмутимо продолжали следить за происходящим на экране. Но, если что, о человеческом равнодушии у Балабанова уже была неплохая картина.
Подробнее о фильме «Морфий» в рубрике арт-хаус.

Лео. Мар.
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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Олег АкуличАлексей БалабановЛеонид БичевинИнгеборга ДапкунайтеАгния КузнецоваПавел ЛунгинСергей СельяновЕвгений СтычкинОльга СутуловаСергей ЧлиянцМария Шалаева
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Премьера «Морфия» в «Киномире» фотографии
Премьера «Морфия» в «Киномире» фотографии
Премьера «Морфия» в «Киномире» фотографии
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