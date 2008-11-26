Премьера «Морфия» в «Киномире»

анонс

Состоялся пресс-показ главной рождественской сказки этого года.

20 июля Отборочная комиссия конкурса «Телевизионные игровые фильмы» в Минске огласила номинантов X-го международного телекинофорума «Вместе». Фильмы и сериалы кинокомпании Star Media заявлены в 4-х номинациях в конкурсе «телевизионные игровые фильмы, сериалы»

Фильмы кинокомпании Star Media отобраны в 5 из 6 заявленных номинаций телекинофорума «Вместе»

Перед «Пушкинским» собралась феноменальная толпа, протянувшаяся до памятника Александру Сергеевичу.

7 февраля 2009

Мода на новое российское кино

На международном кинофестивале в Чикаго картина режиссера Юрия Мороза "Точка" получила приз за "Лучший актерский ансамбль". Приз "Silver Hugo" в категории "Лучшие актрисы" достался трем исполнительницам главных ролей в картине: Дарье Мороз, Виктории Исаковой и Анне Уколовой.