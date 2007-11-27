Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции»

27 ноября
Все года

Хроника кино >>
27 ноября 2007
27 ноября 2007 года в Подольске закончились съемки фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» (производство студии «Пассажир» по заказу «Централ Партнершип»). Молодой сценарист и режиссер обратила на себя внимание, успешно выступив с дебютной картиной «Собака Павлова», которая была отмечена призами на нескольких кинофестивалях.

Однажды в сонный провинциальный городок приезжает звезда популярного телесериала Настя. Ей больше не к кому идти, кроме родной сестры. Настя разочарована в жизни и в себе, она пытается начать жить заново. А в Улетово всё идет своим чередом. Каждый вечер четверо молодых друзей, их жены и любовницы собираются во дворе местного общежития. Им нечем заняться - жизнь в захолустье не дает никаких шансов. Все хотят любить, но не тех и не так. С появлением Насти их сложные взаимоотношения накаляются до предела, секреты перестают быть секретами, тайны больше не тайны - любовная горячка охватывает провинциальный город. И тогда, когда, казалось бы, все может измениться, случайная трагедия ставит все на привычные места…
Кирилл Разлогов, киновед: «Катя Шагалова – феномен молодой кинорежиссуры. Смелая, напористая, в меру истеричная, она создана для того, чтобы провоцировать сильные эмоции. Думаю, что каждый ее фильм будет событием в культурной жизни, хотя мнения и чувства будет вызывать самые разные».
Актеры о работе над фильмом
Александр Голубев: «Я играю человека, который запутался в жизни. Он приехал из армии, ему трудно, он ничего не понимает. Он жесток по отношению к своей жене, изменяет ей, и я не знаю, как его оправдать. Мне жаль его, в то же время я ненавижу его; вот такие чувства во мне уживаются практически одновременно».
Любовь Толкалина: «Я еще никогда в жизни не играла бабушек. И милиционер - это тоже первая роль в моей биографии. Но роль участкового милиционера и бабушки не шокировала. Меня больше пугало то, как же я буду играть мать взрослой дочери? Я здесь властная дама, всегда заведенная, на нервах - моя семнадцатилетняя дочь (Наталья Солдатова) успела родить ребенка и к тому же сильно пьет. Еще в фильме у меня есть эротическая сцена с Александром Голубевым - у сарая, под дождем, в грязи, с топором в руках. Это, конечно, для меня абсолютно экстраординарный опыт! Мне очень понравилось работать на площадке, потому что Катя Шагалова всегда точно знает, чего хочет. И я знаю, что у нее на съемках меня всегда ждет нечто, чего я никогда еще в своей жизни не испытывала».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр ГолубевЛюбовь ТолкалинаЕкатерина Шагалова
фильмы
Однажды в провинции

фотографии >>
В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» фотографии
В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» фотографии
В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» фотографии
В Подольске завершились съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Ты - не один. Ты - плюс один!

Ты - не один. Ты - плюс один!

«Плюс один» - это уравнение, слагаемые которого каждый зритель должен выбрать сам, потому что этот фильм – про каждого из нас. Нужно найти главное слагаемое, то самое, которое и есть - "Плюс один", и научиться жить счастливо...
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.
Клаудио Баес
19 ноября ушёл из жизни мексиканский актёр Клаудио Баес.

День рождения >>

Наталья Бузько
Анна Дубровская
Нина Маслова
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Арсений Постнов
Клавдия Хабарова
Каспар Айхель
Алекс Брендемюль
Брюс Ли
Ежи Пихельский
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Премьеры ТВ

Привет от аиста
26 ноября
Россия 1
Ментовские войны-11
27 ноября
НТВ
Хождение по мукам
27 ноября
НТВ
Артемьев
29 ноября
Россия 1
Второе зрение
29 ноября
Первый канал
Лучик
2 декабря
Первый канал
От судьбы не зарекайся
2 декабря
Россия 1
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
3 декабря
Культура

ревью

«Цепной пёс»
Ролики фильмов

«Цепной пёс»

Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Джон Малкович и их боевой пес по кличке Де Ниро загнаны полицией в ловушку на складе.