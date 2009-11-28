«Артур и месть Урдалака». Пресс-конференция

анонс

18 февраля 2013 В Петербурге закончен монтаж телесериала "Табу" Кинокомпания "MCN-production" и студия "Cinemix" по заказу телеканала НТВ закончила монтаж сериала с рабочим название "Табу".

9 июля 2007 Короткометражная "Интеллемания" В ночь с 22-го на 23-е сентября в клубе "25" состоялся психоделический короткометражный кинобум в рамках "Интеллемании 25". В его программу вошли студенческие работы Питера Гринуэя и Дейвида Линча, а также ленты нового отечественного поколения авторского кино ("Дача" Дани Дачника).

14 июня 2015 «Про любоff». Премьера 21 сентября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Про любоff», снятого по роману Оксаны Робски.