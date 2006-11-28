Ведьма или Вий?

анонс

Большое детское жюри Международного детского центра "Артек" подвело итоги XIV Международного детского кинофестиваля "Артек". В состав жюри кинофестиваля вошло более 3400 детей из 17 стран мира.

В конкурсную программу международного кинофестиваля "Tribeca" вошли российские фильмы "Изображая жертву" и "Два в одном".

22 октября 2006

На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы

В феврале 1936-го, в преддверии 20-й годовщины Октябрьской революции, было принято постановление "об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий", в которых драматургам предстояло "показать роль Ленина в подготовке и проведении Октябрьской революции…".