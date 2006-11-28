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"Мальтийский Крест" и другие проекты кинокомпании "Каскад"

28 ноября
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28 ноября 2006
Заканчился съемочный период кинопроекта Александра Иншакова «Мальтийский крест», производство - кинокомпания «Каскад». После натурных съемок в Переславле-Залесском и Дмитрове группа переехала в Черногорию, где в живописных окрестностях города Петроваца снимались морские и подводные сцены фильма. В съемках принимали участие черногорские актеры. Параллельно в Москве трюковая группа под руководством Валерия Деркача заканчивала работу над сложнопостановочными эпизодами с использованием автомобилей и речного катера. Новый приключенческий экшен кинокомпании «Каскад» обещает стать захватывающим кинозрелищем, особенно если учесть, что все трюки президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков как обычно выполнил самостоятельно. Особый интерес для зрителя будут представлять и эпизоды с участием таких разноплановых актеров как Юрий Соломин и Олег Тактаров.
Кроме проекта «Мальтийский крест» кинокомпания «Каскад» ведет работу над фильмом под рабочим названием «Сердце врага», действие которого разворачивается во времена Второй мировой войны. По словам создателей картины, эта лента позволит взглянуть на трагические события того времени глазами людей, воевавших друг с другом.
По словам генерального директора «Каскада» Юрия Шабайкина, сценарий фильма «Сердце врага» привлек его своей неординарностью. Автору сценария и режиссеру-постановщику Александру Высоковскому удалось найти интересное соединение художественно-изобразительных решений с драматургией фильма и сформировать коллектив единомышленников. Для создания абсолютно достоверного изображения и единого стилистического решения каждый кадр разрабатывается с особой тщательностью с помощью компьютерной графики. Съемки «Сердце врага» планируются в феврале 2007 года.

Предоставлено кинокомпанией "Каскад"
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персоны
Екатерина АрхароваАлександр ВысоковскийАлександр ИншаковЮрий СоломинОлег Тактаров
фильмы
Мальтийский крестСердце врага

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Съемки фильма "Мальтийский крест"
Съемки фильма "Мальтийский крест"
Съемки фильма "Сердце врага"
Съемки фильма "Сердце врага"
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обсуждение >>
№ 5
Харитонов (Москва)   3.12.2008 - 10:39
Сегодня премьера кино МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ!Поздравляю с выходом картины на экраны страны! Особенно хочу поздравить Юрия Шабайкина с дебютом проката! читать далее>>
№ 4
Ольга (Москва)   4.10.2008 - 16:42
Да... и когда-же наконец можно увидеть давно обещаное ? А то в тусовке говорит, что 20_ый Век Фокс вроде купила права проката через дочернюю компанию для Российского рынка, но потом отказалась... ((( читать далее>>
№ 3
Сергеев Дима (Москва)   19.02.2007 - 00:53
Много рекламы,но когда будет фильм на экранах? читать далее>>
№ 2
Игорь (Москва)   15.01.2007 - 03:29
Так когда же мы увидим фильм?Когда его выход? читать далее>>
№ 1
Юрий (Москва)   18.12.2006 - 19:49
Фильм Мальтийский крест ожидаем с нетерпением. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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