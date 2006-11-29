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Лучшие короткие фильмы со всего света

29 ноября
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29 ноября 2006
SHORTЫ - это лучшие короткие фильмы со всего света. Это кино, чтобы сопереживать, любить, радоваться, удивляться, ненавидеть. Единственное, что важно - это выражение ваших глаз, когда начинаются финальные титры. 29 ноября в 20:00 в Актовом Зале "ПROEKT_FAБRИКА" состоялся второй этап международного фестиваля короткого кино SHORTЫ. Победителем первого этапа, которого определили зрители в Москве и Санкт-Петербурге, стала комедия режиссера Jamin Winans "SPIN" (Вертушка). В октябре 2007 Jamin Winams и еще 11 режиссеров со всего мира, которые определятся в следующие 11 этапов, соберутся на финал фестиваля в Москве.
В ноябре лучший short месяца выбирают в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. В программе фестиваля была представлена короткометражка Российского производства: "Индейский Петух" Николая Волкова, и еще 8 фильмов мирового уровня, сделанные людьми, заметными на всех континентах.
В программе:
* "Олли" - комедия, 14 мин, Германия, режиссёр: Jack Rath
* "Легенда о чучеле" - анимация, 11 мин., Испания, режиссёр: Marco Besas
* "Индейский петух" - комедия, 10 мин., Россия, режиссер: Николай Волков
и другие ленты.

Инфромация "Live is short"
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Лучшие короткие фильмы со всего света фотографии
Лучшие короткие фильмы со всего света фотографии
Лучшие короткие фильмы со всего света фотографии
Лучшие короткие фильмы со всего света фотографии
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