Лучшие короткие фильмы со всего света

анонс

18 февраля 2013 9 июня в Сочи осчастливили всех! В рамках 75-го Международного Кинорынка, прошедшего в Сочи 5-10 июня, компания Star Media представила свой дебютный проект для кинопроката - молодежную комедию «О, счастливчик!».

19 февраля 2013 Премьера «Тараса Бульбы» в «Октябре» Премьера "Тараса Бульбы" была под стать самой картине. Кинотеатр "Октябрь" на один вечер превратился во взбунтовавшуюся харчевню.

22 октября 2006 Унтер-офицер Филимонов на экранах СССР Закончился последний год НЭПа Советской России. С 1929 года страна взяла курс на коллективизацию и индустриализацию, человек переставал быть частным лицом и становился общественной единицей.