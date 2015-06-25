"Фильм является очевидной творческой неудачей режиссера Г. Полоки..."

ревью

Метеоролог раскрывает тайны загадочного острова и знакомится с его обитателями.

Это ли не хэппи энд?

Инга Оболдина и Виктория Исакова зажгли на съемках клипа к фильму «Жги!»

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«Ёлки App»: пожертвуй на благотворительность и выиграй роль в фильме

Новое приложение для смартфонов доступе в App Store и Google Play с декабря.