"Беглянки" на DVD

анонс

27 июля 2007 Новому кинематографу - новые актеры 1-го сентября 1919 года в Москве при фотокинематографическом отделе Наркомпроса открылась Государственная школа кинематографии. И сразу же, под руководством заведующего школой Владимира Гардина – приступила к постановке учебного фильма "Семь смертных грехов".

17 сентября 2006 Счетчица Госстраха подозревается в шпионаже! Двадцатилетняя счетчица Госстраха Зоенька Федорова очень любила танцевать фокстрот. Вот фокстрот-то и довел Зою Федорову до беды: она дотанцевалась до того, что ее арестовали. В три часа ночи 14 июня 1927 года легкомысленную любительницу танцев увезли в ОГПУ.

9 мая 2015 «Гоп-стоп» Павла Бардина на фестивале «Текстура» Московская премьера фильма «Гоп-стоп» Павла Бардина на «Дне фестиваля «Текстура» в рамках кинофестиваля «2-IN-1».