29 ноября Юнифорс и Первая Видеокомпания
представили фильм Юсупа Разыкова Беглянки на DVD (97 минут) в подарочном издании. Лицензионных "Беглянок" легко отличить от пиратских - они выпущены в «стеклянном» боксе.
Также на диске в качестве бонуса опубликованы первый клип Екатерины Гусевой
(Екатерина Гусева и Джанго "Возвращайся"), фильм о фильме, трейлеры и саундтрек: группа "Корни
", группа "Чичерина
", Джанго, группа "Муха
".
Пресса о фильме:
"Говоря о фильме бывшего руководителя «Узбекфильма» Юсупа Разыкова, очень хочется избежать слова «кустурица», хотя задача не из простых. Слишком бодро гнусавые дудки выводят над среднероссийской глубинкой вполне южнославянские мотивы. Разыкову свойственны этнографическая разухабистость и вера в сказочный, неправдоподобный, а оттого уютный матриархат".
Софья Сапожникова, Афиша
"Если Разыков ставил целью сделать нечто невообразимое из довольно бесхитростной истории о любовных переживаниях на фоне дорожных приключений, то будем честны: ему это удалось. Динамичный экшн, мелодраматическая сентиментальность и комедийная абсурдность с элементами фольклора складываются на выходе в довольно интригующую комбинацию".
Александра Махина, Кинопарк
"На самом деле сюжет этой незамысловатой, в сущности, «сказки на новый лад» не так-то прост, как может показаться на первый взгляд. Да, казалось бы, «Беглянки» - достаточно типичная для российского кино последних лет комедийная мелодрама с элементом небывальщины – что-то вроде «Не было бы счастья...», «Сироты казанской», «Француза», «Бедной Саши» или хотя бы «Тайского вояжа Степаныча». Добродушное кино для самого широкого зрителя, которое уютно смотреть в новогодние каникулы по телевизору".
Борис Гришин, InterMedia
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