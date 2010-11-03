«Судмедэксперты». Завершение съемок

анонс

19 февраля 2013 «Последний секрет Мастера». Съемки 20 мая поздним вечером прошел очередной съемочный день московского периода съемок многосерийного художественного фильма «Последний секрет Мастера».

28 апреля 2007 Широка страна моя родная! На экраны вышел художественный фильм "Цирк" режиссера Григория Александрова. Премьера состоялась в Центральном парке культуры и отдыха. Для огромного зала специально была закуплена мощная киноустановка.

9 июля 2006 Ликер "Шасси" Премьера фильма "Хроника пикирующего бомбардировщика" состоялась в мае 1968 года в кинотеатре "Ленинград". Фильм об экипаже пикирующего бомбардировщика - 20-летних юношах, отдавших свои жизни в героической битве с врагом в июле 1944 года.