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Бумер выставлен на торги

3 ноября
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3 ноября 2006
Открылся 27-й Американский кинорынок (American Film Market) в рамках Международного кинофестиваля в Лос-Анджелесе. В этом году на форуме представлено рекордное количество фильмов - 589 лент на 28 языках. Как ожидается, за 8 дней будет заключено сделок на 800 млн долларов.
В этом году 5 картин представляют Россию. Среди них победитель Римского кинофестиваля и фестиваля "Кинотавр" - "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бумер. Фильм второй" Петра Буслова, "Побег" Егора Кончаловского, "Обратный отсчет" Вадима Шмелева и "Точка" Юрия Мороза.
Американский кинорынок проводится параллельно с масштабным фестивалем Американского института кино (AFIFEST). 20-й форум прошел с 1 по 12 ноября в Голливуде. В 2006 году российские кинематографисты участия в нем не принимали.
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