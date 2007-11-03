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Кинофестиваль "Отражение. Дубль второй"

3 ноября
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3 ноября 2007
С 3-го по 6-е ноября 2007 года в Зеленограде прошел второй фестиваль молодежного кино с говорящим названием «Отражение».
Впервые кинофестиваль состоялся в 2006 году. Тогда его организаторы не скрывали, что главной целью данного мероприятия являлся своего рода эксперимент – необходимо было понять, чем живет молодое поколение, что его интересует, какие цели ставит оно перед собой в жизни.
Как и первый фестиваль, «Отражение»-2 кроме задачи приобщения молодежи к увлекательному миру кино, преследует сверхзадачу – привлечь внимание общественности к молодым сценаристам, режиссерам и актерам, только начинающим свой путь.
В связи с этим в числе наград, которые вручались на церемонии закрытия, значились: «Первая проба», «Звездочка молодежного кино» (в противовес традиционным для всех фестивалей «Лучший актер», «Лучшая актриса»). Всего призы были вручены в 10 номинациях - «Лучший молодежный фильм», «Лучший молодежный дебют» (новая номинация, созданная специально для молодых режиссеров), «Лучший фильм для детей», «Самый актуальный молодежный сюжет», «Специальный приз за популяризацию», «Приз зрительских симпатий»
Председатель жюри - народная артистка России, сценарист и режиссер Алла Сурикова. В состав жюри вошли: Народный артист Александр Александрович Пятков, актер театра и кино Сергей Апрельский и Владимир Турчинский (Динамит) - телеведущий, актер, певец, рекордсмен в силовых видах спорта
В конкурсной программе были заявлены такие фильмы как: «Ванечка», «Оранжевая любовь», «Внук Гагарина», «Граффити», «Дерзкие дни», «Княжна Мери», «Жизнь врасплох», «Кремень», «Последний искатель», «Нулевой километр», «Жара», «Неваляшка», «Кука» и многие другие. Так же в конкурсной программе были представлены киноработы выпускников ВКСР (Высшие курсы сценаристов и режиссеров).
Открылся Фестиваль премьерой кинокартины «Ванечка» (официальная премьера в Москве - 8 ноября). Перед показом состоялась творческая встреча с режиссером картины – Еленой Николаевой, исполнительницей главной роли актрисой Еленой Великановой и 3-х годовалым актером Максимом Галкиным (Ванечка) которому в момент съемок было всего 9 месяцев.
Ведущий церемонии Открытия и Закрытия Фестиваля – режиссер и сценарист Виктор Мережко. Гости фестиваля - актер и телеведущий Михаил Пореченков, телеведущий Николай Николаевич Дроздов, режиссер к/ф «Жара» Резо Гигинеишвили, актриса Анастасия Кочеткова и другие известные лица.
В числе главных организаторов фестиваля – Международная Аcсоциация Трюка, созданная на базе Российского Объединения каскадеров «Мастер»- организатора известного Фестиваля Трюкового искусства и Кино «Прометей».
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персоны
Сергей АпрельскийЕлена ВеликановаМаксим Галкин (II)Резо ГигинеишвилиАнастасия КочетковаВиктор МережкоЕлена НиколаеваМихаил ПореченковАлександр ПятковАлла СуриковаВладимир Турчинский
фильмы
OrAngeLoveВанечкаВнук космонавтаГраффитиДерзкие дниЖараЖизнь врасплохКременьКукаНеваляшкаНулевой километрПечорин. Герой нашего времениПоследний искатель

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