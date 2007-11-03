Кинофестиваль "Отражение. Дубль второй"

С 3-го по 6-е ноября 2007 года в Зеленограде прошел второй фестиваль молодежного кино с говорящим названием «Отражение».
Впервые кинофестиваль состоялся в 2006 году. Тогда его организаторы не скрывали, что главной целью данного мероприятия являлся своего рода эксперимент – необходимо было понять, чем живет молодое поколение, что его интересует, какие цели ставит оно перед собой в жизни.
Как и первый фестиваль, «Отражение»-2 кроме задачи приобщения молодежи к увлекательному миру кино, преследует сверхзадачу – привлечь внимание общественности к молодым сценаристам, режиссерам и актерам, только начинающим свой путь.
В связи с этим в числе наград, которые вручались на церемонии закрытия, значились: «Первая проба», «Звездочка молодежного кино» (в противовес традиционным для всех фестивалей «Лучший актер», «Лучшая актриса»). Всего призы были вручены в 10 номинациях - «Лучший молодежный фильм», «Лучший молодежный дебют» (новая номинация, созданная специально для молодых режиссеров), «Лучший фильм для детей», «Самый актуальный молодежный сюжет», «Специальный приз за популяризацию», «Приз зрительских симпатий»
Председатель жюри - народная артистка России, сценарист и режиссер Алла Сурикова
. В состав жюри вошли: Народный артист Александр Александрович Пятков
, актер театра и кино Сергей Апрельский
и Владимир Турчинский (Динамит)
- телеведущий, актер, певец, рекордсмен в силовых видах спорта
В конкурсной программе были заявлены такие фильмы как: «Ванечка
», «Оранжевая любовь
», «Внук Гагарина
», «Граффити
», «Дерзкие дни
», «Княжна Мери
», «Жизнь врасплох
», «Кремень
», «Последний искатель
», «Нулевой километр
», «Жара
», «Неваляшка
», «Кука
» и многие другие. Так же в конкурсной программе были представлены киноработы выпускников ВКСР (Высшие курсы сценаристов и режиссеров).
Открылся Фестиваль премьерой кинокартины «Ванечка
» (официальная премьера в Москве - 8 ноября). Перед показом состоялась творческая встреча с режиссером картины – Еленой Николаевой
, исполнительницей главной роли актрисой Еленой Великановой
и 3-х годовалым актером Максимом Галкиным
(Ванечка) которому в момент съемок было всего 9 месяцев.
Ведущий церемонии Открытия и Закрытия Фестиваля – режиссер и сценарист Виктор Мережко
. Гости фестиваля - актер и телеведущий Михаил Пореченков
, телеведущий Николай Николаевич Дроздов, режиссер к/ф «Жара
» Резо Гигинеишвили
, актриса Анастасия Кочеткова
и другие известные лица.
В числе главных организаторов фестиваля – Международная Аcсоциация Трюка, созданная на базе Российского Объединения каскадеров «Мастер»- организатора известного Фестиваля Трюкового искусства и Кино «Прометей».
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