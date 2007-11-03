Кинофестиваль "Отражение. Дубль второй"

анонс

21 октября 2007 Объявлены претенденты на "Золотого орла" Весь актерский "цвет" кино России представлен в лонг-листе претендентов на Национальную премию в области кинематографии "Золотой орел" - 2007 в номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая женская роль в кино".

6 мая 2015 Дмитрий Месхиев переизбран на второй срок Председателем Правления СК СПб Впервые Дмитрий Месхиев был выбран на этот пост в 2008 году.

20 февраля 2013 «Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера 13 июля состоялась премьера отечественной романтической комедии «Взрослая дочь, или Тест на...».