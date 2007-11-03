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В Европе аплодировали «Внеземному»

3 ноября
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3 ноября 2007
На 32 Международном телевизионном фестивале «Золотой ларец» фильм компании «Стар Медиа» «Внеземной» получил приз за лучшую режиссерскую работу.
На болгарском кинофоруме были заявлены 32 фильма из Италии, России, Франции, Болгарии, Сербии, Кореи, Японии, Бельгии, Австрии, Финляндии.
Украину представлял фильм «Внеземной» компании «Стар Медиа».
Пять дней город Пловдив жил фестивалем кино, огромные плакаты с названиями фильмов приглашали всех желающих на просмотр.
В 2007 году, по словам продюсера Артема Доллежаля, большинство работ имели ярко выраженную социальную направленность. Но, не смотря на большое количество достойных работ, именно фильм «Внеземной» публика отметила аплодисментами.
Высокую оценку фильму дало и жюри.
За лучшую режиссерскую работу, дипломом фестиваля и хрустальным призом от Союза кинематографистов Болгарии, был награжден Сергей Крутин, режиссер фильма «Внеземной».
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