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"Красные дьяволята" идут в атаку!

30 ноября
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30 ноября 1923
В 1920 году Павел Бляхин занимал пост Председателя губревкома в районе Екатеринославля, в 1921 году его направили на работу в Кострому, а оттуда - на партийную работу в Баку. В те годы поезда ходили нерегулярно, поэтому добирался Павел Бляхин до Баку почти месяц. Чтобы скоротать время и немного развлечь своего сына, он стал писать приключенческую повесть о подростках, которую тут же зачитывал сыну. Так и родилась книга - "Красные дьяволята".
В Клубе комосомольской молодежи была устроена коллективная читка, а в конце 1922 года повесть была издана. Кто-то посоветовал Павлу Бляхину показать книгу режиссеру Ивану Перестиани. Режиссеру книга понравилась, и он решил снимать по ней фильм. Главных героев для своей картины Иван Перестиани нашел... в цирке - Паша Есиковский был клоуном, а София Жозеффи - проволочной эквилибристкой. В книге Павла Бляхина один из героев - китайчонок, но актера подходящей внешности не нашли, поэтому китайчонка заменили на негритенка, которго сыграл боксер Кадар Бен-Салим.
И вот, 30 ноября 1923 года картина "Красные дьяволята" вышла на экраны.
Сюжет и образы "Красных дьяволят" выросли из реальной почвы и были немыслимы в другой стране и в другое время. Это был первый советский фильм, в котором глубокая жизненная правда сочеталась с острой занимательностью и романтическим пафосом. Картина была восторженно принята печатью и массовым зрителем. Ни один советский фильм ни до, ни в течение ряда лет после нее не сопровождался такой восторженной реакцией зрителей, особенно молодежи, как "Красные дьяволята". Фильм смотрели по нескольку раз подряд. Он продержался в репертуаре в течение всего периода немого кино. А озвученный в годы Великой Отечественной войны снова появился на экранах и по сей день охотно смотрится подростками и детьми. "Красные дьяволята" нанесли чувствительный удар по зарубежным "детективам" и ковбойским фильмам.
К сожалению, опыт "Красных дьволят" не получил в те годы дальнейшего развития. Многочисленные подражания им, не исключая и попыток самого И.Перестиани, оказались неизмеримо слабее оригинала.

По материалам:
Н.А.Лебедев "Очерк истории кино СССР. Немое кино (1918-1934)".
Ф. Раззаков "Наше любимое кино"
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