Объявлены претенденты на "Золотого орла"

14 марта «Первый канал» и компания «Формула цвета» представила цветную версию знаменитого фильма «Веселые ребята».
В 1937 году по обвинению в "антисоветчине" был осужден старший брат Георгия - Борис. Его посадили за то, что за неимением теплой обуви он не пришел попрощаться с Кировым в 1934 году.
Начиная с 1930-х годов кино стало любимым зрелищем миллионов. Оставить "без присмотра" такое мощное средство воздействия на умы и души советских людей Сталин, конечно, не мог.
Актер и режиссер Евгений Гришковец наконец озвучил свою роль в новогодней комедии Дмитрия Орлова «Московский фейерверк».
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