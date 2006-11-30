Объявлены претенденты на "Золотого орла"

анонс

4 сентября 2006

"Мне предъявили обвинение в преступной, шпионской связи с американцем..."

В 1937 году по обвинению в "антисоветчине" был осужден старший брат Георгия - Борис. Его посадили за то, что за неимением теплой обуви он не пришел попрощаться с Кировым в 1934 году.