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Объявлены претенденты на "Золотого орла"

30 ноября
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30 ноября 2006
Весь актерский "цвет" кино России представлен в лонг-листе претендентов на Национальную премию в области кинематографии "Золотой орел" - 2007 в номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая женская роль в кино".
Среди мужчин это Константин Хабенский ("Дневной дозор", 2005), Владимир Машков и Евгений Миронов ("Охота на пиранью", 2006), Сергей Безруков ("Поцелуй бабочки", 2006), Александр Балуев ("Переводчица", 2006), Петр Мамонов ("Остров", 2006), Даниил Страхов ("Перегон", 2006), Андрей Чадов ("Живой", 2006) и другие.
Прекрасная половина человечества и российского кино представлена в первом списке номинантов следующим образом: здесь Рената Литвинова ("Мне не больно", 2006), Анна Михалкова ("Связь", 2006), Дарья Мороз ("Нанкинский пейзаж", 2005), Мария Порошина ("Дневной дозор", 2005), Евгения Симонова ("Многоточие", 2006), Екатерина Федулова ("Питер FM", 2006), Виктория Исакова ("Остров", 2006), Полина Агуреева ("Эйфория", 2006) и другие.
Перечисленные актеры и актрисы их 15 и 16 соответственно вошли в лонг-лист номинантов "Золотого орла". Члены Национальной Академии кинематографических искусств и наук России проведут голосование в каждой из номинаций, выбрав в окончательный список по три претендента.
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персоны
Полина АгурееваАлександр БалуевСергей БезруковВиктория ИсаковаРената ЛитвиноваПётр МамоновВладимир МашковЕвгений МироновАнна МихалковаДарья МорозМария ПорошинаЕвгения СимоноваДаниил СтраховЕкатерина ФедуловаКонстантин ХабенскийАлексей ЧадовАндрей Чадов
фильмы
Дневной ДозорЖивойИгра слов: Переводчица олигархаМне не больноМноготочиеНанкинский пейзажОстровОхота на пираньюПерегонПитер FMПоцелуй бабочкиСвязьЭйфория

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