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На фронте ничего существенного не произошло...

4 ноября
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4 ноября 1972
В 1969 году в журнале «Юность» была опубликована повесть Бориса Васильева о том, как пять девчонок во главе со старшиной ценой своей жизни остановили отряд вооруженных диверсантов. Судьбы девушек-зенитчиц, погибших в неравном бою, никого не оставили равнодушным. Режиссеру Станиславу Ростоцкому эта тема была особенно близка. Он сам прошел войну, и жизнь ему спасла женщина, медсестра. Она вытащила его, раненного, с поля боя, и несла несколько километров на руках. В память об этом подвиге Ростоцкому непременно хотелось снять картину о женщинах на войне.
Двухсерийный фильм «А зори здесь тихие....» выщел в прокат 4-го ноября 1972 года. В картине сыграли молодые актрисы - Ирина Шевчук, Елена Драпеко, Людмила Зайцева, Екатерина Маркова, Ирина Долганова и Ольга Остроумова, дебютировавшая чуть раньше в фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Роль старшины Васкова сыграл 26-тилетний Андрей Мартынов.

В заключительной сцене фильма звучит фраза «На таком-то фронте ничего существенного не произошло...».

Андрей Мартынов (интервью для ТВ "Останкино"): "В кинотеатре «Россия» стояла очередь в течение месяца. Вот там лесенка такая, поднимающая наверх, до сих пор в «Пушкинском». Вот стояла на этот фильм о войне, о девчатах, стояла очередь, я помню, в течение месяца. Я проходил мимо. Я работал уже в театре на Малой Бронной, и это как раз по Большой Бронной я шел в театр. И я видел все время эту очередь. Меня никто не узнавал. Никакой славы не было. Потому что меня никто на улице не узнавал. Шел молодой человек совершенно непохожий на этого героя.
Девчата получали письма со всех концов страны от парней. Они получали такое количество писем из армии, флота, из тюрем, что даже они ну читали же все. Ответить было совершенно невозможно. Потому что где скопление мужчин, там писали о женщинах. Конечно, на всех произвела сцена бани. Потому что тогда в советском кинематографе женщину, так сказать, голую даже на секунду показать было невозможно."

Первый показ фильма за рубежом в Венеции и Сорренто произвел настоящий фурор. Картина стала лауреатом нескольких международных кинофестивалей, а американской академией киноискусства она была признана одной из пяти лучших мировых картин года. Фильм получил приз на Венецианском фестивале, а через год после выхода на экран был номинирован на «Оскар».
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персоны
Андрей Мартынов
фильмы
... А зори здесь тихие

обсуждение >>
№ 1
козлов игорь (кировград свердловская область)   15.10.2009 - 19:38
этот фильм я считаю одним из лучших фильмов отечественного кинематографа. Этот фильм можно смотреть без конца и он будет постоянно мне нравиться, я этот фильм смотрел более 20 раз. Всем рекомендую обязательно... читать далее>>
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