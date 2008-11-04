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«Кино без барьеров» состоится в этом году!

4 ноября
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4 ноября 2008
IV Международный Кинофестиваль «Кино без барьеров» пройдет в Москве 14-17 ноября.
«Этот Фестиваль про инвалидов, но не для них. Он для нас, чтобы показать, как люди добиваются того, что нам дается задаром. От этих фильмов сильнее получаешь отношение полноты жизни, чем от каких-то закрученных историй. Там все – правда».
Все мы разные. Но дистанция может быть короче, чем ты думаешь. В нашем мире различных возможностей у каждого есть перспектива. Начиная с 2002 года неправительственная организация инвалидов «Перспектива» организовывает Международный кинофестиваль по проблемам инвалидности, самый жизнеутверждающий фестиваль, посвященный людям с неограниченными возможностями.
Цели кинофестиваля - привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды в повседневной жизни, раскрыть богатый потенциал людей с инвалидностью и разнообразие их интересов, а также активизировать российских инвалидов, особенно детей и молодежь, показав им наглядные примеры и возможности активной жизни людей с ограниченными возможностями.
В программе:
показы более 70 художественных и документальных фильмов и роликов из России, стран СНГ, Европы, США;
встречи с режиссерами и актерами, дискуссии и круглые столы;
детские программы
На первых трех кинофестивалях было показано более 300 документальных, художественных, анимационных фильмов и роликов, которые привлекли внимание общественности к проблемам инвалидов.
Кинофестиваль посетило более 4000 зрителей в Москве и более 20000 человек в регионах России.
Кинофестивали проводятся при поддержке:
Правительства Москвы,
Федерального Агентства по Культуре и Кинематографии,
UNICEF,
USAID,
NESTLE,
Pop Weaver,
Посольства Великобритании,
Посольства Канады,
и других организаций.
В жюри фестиваля приглашаются известные режиссеры, работники культуры и активные социальные деятели. Площадка фестиваля – кинотеатр «Салют». Место проведения церемонии закрытия в театре «Et Cetera».
В этом году фестиваль пройдет в преддверии 2009 года, объявленного годом «равных возможностей». Его идея в полной мере соответствует данному девизу и имеет большое социальное значение.
«Кино без барьеров» является не только ярким событием в культурной жизни столицы, но и служит надеждой и опорой для укрепления толерантности, атмосферы взаимопонимания и истинного гуманизма в современном обществе.
Кинофестиваль будет проводиться по адресу: ст. метро «Академическая», ул. Кедрова, д.14, корп.3, здание кинотеатра «Салют».
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