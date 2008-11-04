«Кино без барьеров» состоится в этом году!

анонс

Первые съемочные дни.. 6 мая в 9.00 утра начались съемки в декорации «хата Дарьи». Дарья (Н.Федосова) — это та самая хуторянка, у которой «бурнаши» угнали корову. Съемки продолжались до 17.

21 октября 2007

"Кадеты" снова в строю!

Сериал "Кадетство" на протяжении всех 40 серий привлекал к себе все больше зрителей, и к финальным сериям его аудитория выросла почти на 50%. В общей сложности сериал посмотрело около 100 млн человек.