В этот день состоялась премьера "Чапаева"

В эти ноябрьские дни несколько десятков лет назад в ленинградском кинотеатре "Титан" состоялась премьера одного из культовых фильмов советского кинематографа "Чапаев".

Съемки были закончены всего за две недели до премьеры, поэтому афиш с рекламой нового фильма по городу не было. Только небольшое, написанное от руки объявление в окошке кассы, извещало: «Сегодня новый фильм "Чапаев"».

На первом, утреннем, сеансе посетителей было немного. Зато на вечерний просмотр собралась очередь. После первого показа фильм демонстрировался уже в десяти кинотеатрах города. Например, в кинотеатре "Сатурн" фильм шел каждый день на протяжении двух лет, что является рекордом в истории кинематографа.