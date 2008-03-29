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В этот день состоялась премьера "Чапаева"

5 ноября
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5 ноября 1935
В эти ноябрьские дни несколько десятков лет назад в ленинградском кинотеатре "Титан" состоялась премьера одного из культовых фильмов советского кинематографа "Чапаев".
Съемки были закончены всего за две недели до премьеры, поэтому афиш с рекламой нового фильма по городу не было. Только небольшое, написанное от руки объявление в окошке кассы, извещало: «Сегодня новый фильм "Чапаев"».
На первом, утреннем, сеансе посетителей было немного. Зато на вечерний просмотр собралась очередь. После первого показа фильм демонстрировался уже в десяти кинотеатрах города. Например, в кинотеатре "Сатурн" фильм шел каждый день на протяжении двух лет, что является рекордом в истории кинематографа.
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Борис БабочкинЛеонид Кмит
фильмы
Чапаев

обсуждение >>
№ 1
Решетило Петр (Чернецкое)   29.03.2008 - 21:47
Если просто очнуться и отряхнуть с ушей ту лапшу, которую ожесточенно нам вешали последние 23 года, то увидим, что фильм "Чапаев" - просто обыкновенный шедевр. И дело совсем не в патетике Гражданской... читать далее>>
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