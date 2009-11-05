«Ясновидящая» - в прокате

анонс

11 июня 2006 День рождения Госфильмофонда Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.

13 февраля 2012 «Мелодия для шарманки». Завершение съемок В Киеве закончились съемки нового художественного фильма Киры Муратовой о беспризорниках, где дебютировали 12-летняя Лена Костюк и 8-летний Рома Бурлака, а также снялись Рената Литвинова и Олег Табаков.

17 апреля 1981 Аудитория растет Представители около пятидесяти киноклубов из различных городов страны собрались на IV Всесоюзный семинар, который проходил в городе Пущино.