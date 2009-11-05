«Утро» выходит на DVD

анонс

По итогам CPS Award им стал фильм «Любовь-морковь 2».

6 августа 2006

"Бурнаши мост подожгли!"

Всего в фильме "Неуловимые мстители" 43 трюка. По-настоящему опасными оказались съемки эпизода "Поезд проезжает через горящий мост". Этот эпизод снимали 14 августа 1966 года.