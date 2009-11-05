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«Утро» выходит на DVD

5 ноября
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5 ноября 2009
Кинокомпания «ТАТА СТУДИО» и «СОЮЗ Видео» представляют на DVD с 5 ноября: Юрий Степанов и Галина Тюнина в мелодраме Сергея Ткачева «Утро».
Она любит кататься в троллейбусе и читать умные книги… Он любит сидеть у воды и пить газировку… Она любит записывать свои мысли на ходу и радоваться, что они не кончаются… Он любит смотреть, как приходят катера, и придумывать пассажирам биографии… Она любит мороженое и сигареты с ментолом… А он - лошадей и витрины магазинов… Ей приходится бродить по ночным улицам, даже если не хочется… Он обожает ночной город, который помогает ему мечтать… И однажды… совершенно случайно… Они встречаются… ОН и ОНА…
«Фильм УТРО – это история о волшебстве любви, которая в наше прагматичное суетное время все еще способна творить чудеса, пусть маленькие, без фей и колдунов, но все-таки чудеса. И если человек верен своей любви до конца, то и она, рано или поздно, отвечает ему тем же.
В картине снялись замечательные актеры: Галина Тюнина и Юрий Степанов. Я к ним испытываю самые нежные и добрые чувства.
Мне захотелось придумать для них историю, и она родилась как-то сама собой. Надеюсь, что зрителю она будет интересна»
Сергей Ткачев
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персоны
Юрий СтепановСергей ТкачевГалина Тюнина
фильмы
Утро

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий (Украина)   14.11.2009 - 00:59
Не скажу что фильм понравился, все таки СССР умел снимать более чувственные мелодрамы чем сейчас их снимают в России. Сказывается наша действительность. ... Фильм хороший, что отражает сегодняшние реалии...что... читать далее>>
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