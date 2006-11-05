Приходите завтра...

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18 февраля 2013

Запись саундтрека к фильму «Обитаемый остров» наделала шума

В записи музыки к фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров» приняли участие симфонический оркестр и гитары, которые помнят руки легендарных музыкантов.