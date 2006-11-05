Приходите завтра...

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5 ноября 2006
5 ноября в Новосибирске открыт мемориал Заслуженной артистке РФ Екатерине Федоровне Савиновой.
Фрося Бурлакова, девушка из сибирской глубинки, приехала поступать в консерваторию, чтобы выучиться "на артистку". Однако выясняется, что вступительные экзамены давно прошли...
Это единственная главная роль в кино Екатерины Савиновой, актриса осталась невостребованной. Поэтому спустя какое–то время поступила в гнесинский институт. У Савиновой был замечательный голос, диапазон — три с половиной октавы... Говорят, что Савиновой предлагали петь в Большом театре, но она отказывалась. А в сентябре 1961 года обнаружилось, что актриса больна. В общей сложности Екатерина Савинова болела 9 лет. Болезнь уходила все глубже и глубже. Жизнь актрисы трагически оборвалась 25 апреля 1970 года в Новосибирске. Здесь она и была похоронена на Клещихинском кладбище. Родственников в Новосибирске у Екатерины Савиновой нет, и поэтому захоронение выглядело скромно. В 2006 году по инициативе Союза кинематографистов, театральных коллективов города, депутатов было решено перенести захоронение на центральную часть кладбища - квартал, где погребены умершие, внесшие большой личный вклад в развитие города. Муж и сын актрисы одобрили эскиз мемориала: на нем изображен портрет Екатерины Савиновой, перечислены названия фильмов, в которых снималась актриса. На фоне кинопленки расположен список сыгранных ею ролей.
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