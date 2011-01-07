В Министерство госбезопасности

Мы знаем тов. Ермолинского Сергея Александровича давно, сталкиваясь с ним по общей работе в кинематографии, и знаем его как советского человека и добросовестного литератора, одного из квалифицированных драматургов кино, талантливых его авторов.



Режиссеры: лауреат Сталинской премии, народный артист СССР В.Пудовкин; лауреат Сталинской премии Д.Васильев; народный артист СССР, лауреат Сталинской премии М. Чиаурели

5 ноября 1948 года





Московская ордена Ленина киностудия «Мосфильм»

5 ноября 1948 года

Характеристика

Тов. Ермолинский Сергей Александрович, опытный и квалифицированный кинодраматург, давно связан с Московской ордена Ленина киностудией «Мосфильм».

До войны он написал ряд сценариев, по которым студией были поставлены фильмы «Поднятая целина», «Дело Артамоновых», «Машенька» и др.

В последние годы (1947 — 1948) тов. Ермолинский принимал близкое участие в производственной жизни «Мосфильма». При его непосредственном творческом участии написан сценарий и поставлен фильм «Три встречи» (только что законченный производством), написан сценарий по роману Мих. Шолохова «Тихий Дон». Кроме того, им по заданию студии выполнялась редакторская работа по сценариям других авторов и консультация по осуществляемым в студии постановкам.

За годы своей работы для студии «Мосфильм» тов. Ермолинский проявил себя как добросовестный писатель, активно борющийся за выполнение задач, стоящих перед советской кинематографией.

Характеристика выдана для представления в Министерство государственной безопасности по вопросу о снятии судимости.

Директор киностудии «Мосфильм» Л.А.Антонов

Публикация журнала "Искусство кино", № 10, 1997 год