Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Министерство госбезопасности

5 ноября
Все года

Хроника кино >>
5 ноября 1948
В Министерство госбезопасности
Мы знаем тов. Ермолинского Сергея Александровича давно, сталкиваясь с ним по общей работе в кинематографии, и знаем его как советского человека и добросовестного литератора, одного из квалифицированных драматургов кино, талантливых его авторов.

Режиссеры: лауреат Сталинской премии, народный артист СССР В.Пудовкин; лауреат Сталинской премии Д.Васильев; народный артист СССР, лауреат Сталинской премии М. Чиаурели
5 ноября 1948 года


Московская ордена Ленина киностудия «Мосфильм»
5 ноября 1948 года
Характеристика
Тов. Ермолинский Сергей Александрович, опытный и квалифицированный кинодраматург, давно связан с Московской ордена Ленина киностудией «Мосфильм».
До войны он написал ряд сценариев, по которым студией были поставлены фильмы «Поднятая целина», «Дело Артамоновых», «Машенька» и др.
В последние годы (1947 — 1948) тов. Ермолинский принимал близкое участие в производственной жизни «Мосфильма». При его непосредственном творческом участии написан сценарий и поставлен фильм «Три встречи» (только что законченный производством), написан сценарий по роману Мих. Шолохова «Тихий Дон». Кроме того, им по заданию студии выполнялась редакторская работа по сценариям других авторов и консультация по осуществляемым в студии постановкам.
За годы своей работы для студии «Мосфильм» тов. Ермолинский проявил себя как добросовестный писатель, активно борющийся за выполнение задач, стоящих перед советской кинематографией.
Характеристика выдана для представления в Министерство государственной безопасности по вопросу о снятии судимости.
Директор киностудии «Мосфильм» Л.А.Антонов

Публикация журнала "Искусство кино", № 10, 1997 год
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей Ермолинский

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Павел Корчагин" - героизм бескорыстия

"Павел Корчагин" - героизм бескорыстия

На экраны вышел фильм режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова "Павел Корчагин". В экранизации романа Николая Островского "Как закалялась сталь" (сценарий был написан Константином Исаевым) главную роль сыграл Василий Лановой.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Васильевич Костроменко
1 ноября ушел из жизни режиссер Вадим Васильевич Костроменко.
Сергей Кудрявцев
1 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Кудрявцев.
Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Сергей Медведев
Николай Плотников
Павел Прилучный
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Александр Хващинский
Яна Чигир
Эльке Зоммер
Вивьен Ли
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Премьеры ТВ

Моя любимая свекровь-2
4 ноября
ТВЦ
Притяжение
4 ноября
Россия 1
Это наши дети!
4 ноября
Первый канал
Выбирая судьбу
5 ноября
Пятый канал
Герой
5 ноября
Первый канал
Демон революции
5 ноября
Россия 1
Две жены
6 ноября
Домашний
Подлинная история Русской революции
6 ноября
Первый канал
Троцкий
6 ноября
Первый канал
Паутина-11
7 ноября
НТВ
Запретная любовь
8 ноября
Россия 1
Миллионерша
11 ноября
ТВЦ
Ночь после выпуска
11 ноября
Россия 1

ревью