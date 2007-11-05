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Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам

5 ноября
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5 ноября 2007
5 ноября премьера состоялась в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Художественный» (Невский пр.,67), в программе - творческий вечер с участием Екатерины Гусевой.
9 ноября премьера - в Екатеринбурге в кинотеатре "Киноплекс" (ТЦ Карнавал, Халтурина,55). Группа людей перед премьерой в плащах и с манками для уток ходила по ТРЦ «Карнавал», приглашая гостей на премьеру фильма «Беглянки». А также несколько человек, стилизованных под журналистов с микрофонами, раздавали флаеры-скидки на фильм.
11 ноября премьера состоялась в Калининграде в кинотеатре ТРК "Эпицентр" (ул. Проф. Баранова,30), в программе - встреча с Ириной Рахмановой.
13 ноября - в Самаре в кинотеатре "Киномечта" (Московское ш.,81б, ТЦ "Парк Хаус"), в программе - мини-концерт самарских музыкальных групп, встреча с Ириной Рахмановой.
14 ноября премьера состоялась в Тольятти в кинотеатре "Киноплекс" (Парк Хаус, Автозаводское шоссе,6), в программе - встреча с Ириной Рахмановой.
15 ноября премьера в Москве с участием всех актеров фильма: Екатерины Гусевой, Ирины Рахмановой, Егора Бероева, Павла Деревянко, Алисы Гребнщиковой и режиссера Юсупа Разыкова.
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Егор БероевАлиса ГребенщиковаЕкатерина ГусеваПавел ДеревянкоЮсуп РазыковИрина Рахманова
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Беглянки

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Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам фотографии
Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам фотографии
Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам фотографии
Фильм "Беглянки" отправился в предпремьерный тур по городам фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Оля (Львов)   10.12.2007 - 15:14
Фильм замечательный! Пашка - ты просто супер сыграл! Я только и ждала, когда кто-нибудь приедет на заправку! Так держать! Желаю творческого успеха! А вот "Гитлер капут" не... читать далее>>
№ 3
Ольга С (Москва)   19.11.2007 - 13:39
Фильм теплый, немного наивный и с хорошей музыкой. чем-то напоминает старые советские комедии. И актерский состав отличный! читать далее>>
№ 2
Наталия (Серпицкая)   19.11.2007 - 11:18
Вот именно что позитивное кино, как говорили на премьере. Среди всей грязи , стрельбы и наркоты, которая льется с экранов, это как тихая заводь - с улыбками, наивным сюжетом и хорошим настроением. Всем,... читать далее>>
№ 1
Крайнова Мария (Москва)   8.11.2007 - 17:39
Кино отлично снято. Хотя несколько смущает прилагательное "магическая" (про магическую комедию). Нормальная киношка для тихого вечера. Сюжет по крайней мере сильно отличается от многого остального,... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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