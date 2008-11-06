«Тюльпан». Победа в Лондоне

52 кинофестиваль Times BFI London
объявил своих победителей, среди которых лучшей картиной был признан «Тюльпан» Сергея Дворцевого
, критики ФИПРЕССИ назвали своим фаворитом «Трех слепых мышей» (Three Blind Mice) Мэтью Ньютона, а 13 ежегодная награда имени Сатьяджита Рэя досталась фильму «Обед в середине августа» (Mid-August Lunch). Последняя картина, снятая итальянским режиссером Джанни ди Грегорио, была отмечена за ее гуманизм и художественные достоинства.
Среди других наград, вручаемых на фестивале, — за лучший короткометражный фильм TCM Short Film Award досталась фильму «Отъезд» (Leaving), снятому режиссерами Ричардом Пенфолдом и Сэмом Херном. Приз Times BFI London Film Festival Grierson Award был вручен режиссерам Рено Баррету и Флорану Де Ла Тулей за картину «Отсроченная победа» (Victoire Terminus).
Главный приз фестиваля — Sutherland Trophy — присуждается режиссеру самого оригинального фильма, показанного на фестивале. Вручая награду Сергею Дворцевому, жюри назвало «Тюльпан» «шедевром, одновременно эпичным и интимным, фильмом, полным жизни и идей, экстраординарной смесью артистической преданности в изображении природы и ее взаимодействия с человеком, полной юмора, эмоций и потрясающих визуальных решений»
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Премия Фонда Сатьяджита Рэя вручается ежегодно первой картине, премьера которой происходит на фестивале, по степени изображенного сострадания и человеколюбия напоминающая работы самого Рэя.
В этом году в секции короткометражных фильмов TCM Classic Shorts было представлено несколько сотен работ из Европы, Среднего Востока и Африки, а в жюри вошли такие тяжеловесы киноиндустрии, как Рутгер Хауэр, Вольфганг Петерсон, Киллиан Мерфи, Стивен Вулли, Джеймс Франко и Джейсон Айзекс.
Награда Grierson Award, существующая уже четыре года, вручается режиссеру лучшей полнометражной документальной ленты, показанной на фестивале.
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