«Тюльпан». Победа в Лондоне

анонс

«Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале».

18 февраля 2013

«Навигатор» в киноцентре «Родина»

Компания Tour de Film и киноцентр "Родина" продолжают проект "Немое кино+живая музыка", успешно стартовавший в июле 2008 года. На этот раз будет представлена комедия «Навигатор» - одна из лучших работ великого Бастера Китона.