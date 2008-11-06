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«Тюльпан». Победа в Лондоне

6 ноября
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6 ноября 2008
52 кинофестиваль Times BFI London объявил своих победителей, среди которых лучшей картиной был признан «Тюльпан» Сергея Дворцевого, критики ФИПРЕССИ назвали своим фаворитом «Трех слепых мышей» (Three Blind Mice) Мэтью Ньютона, а 13 ежегодная награда имени Сатьяджита Рэя досталась фильму «Обед в середине августа» (Mid-August Lunch). Последняя картина, снятая итальянским режиссером Джанни ди Грегорио, была отмечена за ее гуманизм и художественные достоинства.
Среди других наград, вручаемых на фестивале, — за лучший короткометражный фильм TCM Short Film Award досталась фильму «Отъезд» (Leaving), снятому режиссерами Ричардом Пенфолдом и Сэмом Херном. Приз Times BFI London Film Festival Grierson Award был вручен режиссерам Рено Баррету и Флорану Де Ла Тулей за картину «Отсроченная победа» (Victoire Terminus).
Главный приз фестиваля — Sutherland Trophy — присуждается режиссеру самого оригинального фильма, показанного на фестивале. Вручая награду Сергею Дворцевому, жюри назвало «Тюльпан» «шедевром, одновременно эпичным и интимным, фильмом, полным жизни и идей, экстраординарной смесью артистической преданности в изображении природы и ее взаимодействия с человеком, полной юмора, эмоций и потрясающих визуальных решений».
Премия Фонда Сатьяджита Рэя вручается ежегодно первой картине, премьера которой происходит на фестивале, по степени изображенного сострадания и человеколюбия напоминающая работы самого Рэя.
В этом году в секции короткометражных фильмов TCM Classic Shorts было представлено несколько сотен работ из Европы, Среднего Востока и Африки, а в жюри вошли такие тяжеловесы киноиндустрии, как Рутгер Хауэр, Вольфганг Петерсон, Киллиан Мерфи, Стивен Вулли, Джеймс Франко и Джейсон Айзекс.
Награда Grierson Award, существующая уже четыре года, вручается режиссеру лучшей полнометражной документальной ленты, показанной на фестивале.

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