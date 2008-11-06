Михаил Туманишвили: "Мы работали честно"

анонс

31 августа Фонд "Академия российского телевидения" провел заседание 2-х гильдий – «Игрового кино» и «Продюсеров», где были определены первые финалисты конкурса ТЭФИ-2009.

Игорь Костолевский вошел в число финалистов ТЭФИ-2009 за роль в фильме «Время счастья».

18 февраля 2013

Умер создатель «Пластилиновой вороны» и братьев Колобков

В ночь с субботы на воскресенье на 57-м году жизни скоропостижно скончался известный российский мультипликатор Александр Татарский. Об этом сообщают представители анимационной студии «Пилот», которую возглавлял Татарский.