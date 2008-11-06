Михаил Туманишвили: "Мы работали честно"

6 ноября
на российские экраны вышла полнометражная игровая лента «Второе дыхание: на рубеже атаки
» - первый фильм о российской контрактной армии, снятый по заказу Министерства обороны.
«Второе дыхание: на рубеже атаки
» – это современный военно-приключенческий фильм. По словам создателей картины, их целью было сделать кино, которое показало бы, что в России есть активная, неравнодушная молодежь, готовая защищать Родину.
Основной линией фильма стал рассказ о четырех ребятах, которые приходят к службе по контракту каждый своим путем. Для кого-то она становится спасением от несправедливости окружающего мира, для кого-то – способом получить образование, стабильный заработок и возможность карьерного роста. Все они становятся настоящими мужчинами, составляющими единую сплоченную команду.
Недостатка в трюках и зрелищных сценах зрители не испытают.
"Второе дыхание: на рубеже атаки
" - первый фильм, снятый по заказу Министерства обороны за последние двадцать лет. Это современная военно-приключенческая лента о службе контрактников, в которой нет недостатка ни в трюках, ни в зрелищных сценах.
Режиссер Михаил Туманишвили рассказывает о своем фильме:
- В картине "Второе дыхание" присутствуют черты и военно-приключенческого фильма, и детектива, и психологической драмы. С чем связан такой жанровый коктейль?
- Мы не ставили себе определенной жанровой задачи. Нам с самого начала было важнее всего разработать характеры именно с точки зрения психологии, сделать героев живыми. Поскольку фильм был снят по заказу Министерства обороны, нужно было объяснить зрителю все психологические мотивы, которые привели героев к службе по контракту. Этот шаг непросто дается каждому человеку: каждый по-своему ломает себя и приспосабливает внешние обстоятельства своей жизни, чтобы совершить этот поступок. За психологическими разработками существует также некий приключенческий ряд, в котором герои обретают себя как мужчин, как воинов, как людей, борющихся за лидерство. Нам хотелось показать, как возникает настоящая любовь, настоящая дружба. Мы пытались сделать историю динамичной, интересной молодым зрителям, которым эта картина предназначена.
- Гражданская жизнь, в отличие от жизни в армии, показана в картине очень однозначно - исключительно в мрачных тонах. Вы не боитесь, что зритель не поверит такой гиперболизации?
- Я считаю, что нужно специально сгущать краски, обострять внимание на каких-то проблемах, чтобы они стали болезненно отдаваться в сердце каждого смотрящего.Конечно, какие-то моменты мы сгустили в изображении гражданской жизни, чтобы подчеркнуть, что армия – это надежно, это навсегда. Настало время поломать печальную тенденцию, когда героями нашей страны становятся бандиты, парни из «Бригады». Возможно, герои фильма чересчур романтизированы, но это внутреннее желание перейти к какой-то эстетике, к красоте человеческого существа. Только так может появиться человеческий кинематограф с хорошим взглядом на людей.
- Вы часто говорите о том, что мечтаете создать в России патриотическое кино с положительными героями. Каким Вы видите образ такого положительного героя?
- Образ положительного героя в фильме сделан далеко не однозначным. Поскольку в 90-е годы телевидение планомерно внедряло исковерканные идеалы в молодое поколение, наш герой должен был изначально отвечать определенным ожиданиям зрителя. Он обаятелен, притягателен, симпатичен. В его жизни есть все, чтобы быть счастливым: талант, успех, друзья и многочисленные женщины. Но все это не оставляет никаких зарубок в его сердце. Мне было важно, чтобы с героем произошло какое-то событие, которое позволит ему переосмыслить свою жизнь. Он спасается в армии от насильного брака и там становится лидером, там у него появляются настоящие друзья и настоящая любовь. В этом герое я вижу настоящего мужчину. И героиня Екатерины Климовой
увидела в нем настоящего мужчину. Если такой тип героя хоть на миллиметр застрянет в голове зрителя, значит, мы выполнили свою задачу. Нужно, чтобы люди вновь стали патриотами своей страны.
- В фильме много сложных трюков, которые актеры выполняли самостоятельно, без помощи каскадеров. С какими сложностями при подборе актеров Вы столкнулись?
- Кастинг проходил около месяца, и основные проблемы, как это ни странно, были связаны с поисками героини. На эту роль пробовались замечательные актрисы - Ольга Фадеева
, Светлана Антонова
, Анна Тараторкина
. Екатерина Климова
появилась лишь в самом конце и оказалась очень близкой по органике с Петром Красиловым
, исполнителем главной роли. Много было проблем с героем Максима Щеголева
: роль требовала великолепных физических данных. К сожалению, наши актеры, в отличие от голливудских, за собой не следят, полагая, что для актера важен только психологизм. Однако Голливуд нам доказал, что очень большую роль играет внешняя привлекательность. Красивые, сильные, мощные, прекрасно владеющие своим телом - этим американский кинематограф покорил весь мир.
- Может ли фильм быть одновременно и неким инструментом пропаганды, и развлечением, и произведением искусства?
- Именно это мы и пытались сделать. О результате судить не нам, а зрителю. По крайней мере, мы работали честно.
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