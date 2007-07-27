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Первый "капитальный" кинотеатр в СССР

7 ноября
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7 ноября 1931
Московскому кинотеатру «Ударник» исполняется 75 лет. Первый в Советском Союзе звуковой кинотеатр открылся 7 ноября 1931 года премьерой фильма Сергея Юткевича «Златые горы». «Ударник» строился вместе со знаменитым Домом на набережной по проекту архитектора, академика Бориса Иофана. Он был рассчитан более чем на 1600 мест. Оборудование кинотеатра было сконструировано и изготовлено на советских заводах.
Это кинотеатр с богатой историей, здесь в 1935 году проходил Первый Московский Международный кинофестиваль, здесь впервые был показан легендарный фильм Федерико Феллини «Восемь с половиной» (причем маэстро сам настоял именно на этой площадке). А сколько звезд, сколько кинематографических триумфов повидали на своем веку стены «Ударника». Любовь Орлова представляла в кинотеатре «Цирк» и «Волгу-Волгу». Здесь проходили премьеры фильмов «Трактористы» и «Семеро смелых».
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