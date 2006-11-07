Премьера фильма "Тихий Дон"

анонс

28 ноября 1986 Специальное решение коллегии Госкино о запрете «Комиссара» В разгар перестройки коллегия Госкино специальным решением (от 28.11.86 г.) подтвердила свой прежний запрет «Комиссара».

19 февраля 2013 «Ясновидящая» - в прокате 5 ноября на экраны России вышла новая картина Ильи Хотиненко «Ясновидящая», в которой главные роли сыграли Алла Юганова и Евгений Стычкин.

9 июля 2007 Национальный телевизионный конкурс "ТЭФИ-2006" 16 сентября 2006 года состоялось Общее заседание Академии Российского телевидения на котором были утверждены тройки финалистов в номинациях №№ 1–40 и прошло голосование по номинациям №№ 41-42 («За личный вклад в развитие российского телевидения», «Специальный приз Правления Академии Российского телевидения»).