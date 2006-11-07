Премьера фильма "Тихий Дон"

Фильм "Тихий Дон"
, снятый выдающимся кинорежиссером Сергеем Бондарчуком по роману Михаила Шолохова, выходит на экраны Первого канала телевидения 7 ноября.
На пресс-конференции, посвященной премьере фильма, Константин Эрнст напомнил, что в течение двух лет, в 1989-1990 года, Бондарчук
работал над своей последней эпической лентой совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи. Но довести до конца работу режиссер не смог - продюсер объявил свою фирму банкротом и 160 тысяч метров отснятой пленки на долгие годы остались за пределами России.
После 13 лет поисков при поддержке министерства культуры России, министерства иностранных дел России, киноконцерна Мосфильм, а также ряда деятелей российской культуры материалы последнего фильма Сергея Бондарчука наконец вернулись в Россию.
По сохранившимся записям и заметкам, оставленным режиссером, картину удалось собрать, закончить и озвучить. Над монтажом авторской версии работал сын Сергея Федоровича - режиссер Федор Бондарчук
.
По его мнению, главное для отца в этом фильме была история любви Аксиньи и Григория
, и Сергей Бондарчук снимал историю любви. "Я пытаюсь это сохранить, - сказал Федор Бондарчук. - Нелегко было соединить части ленты воедино, у нас много было сложностей и с монтажом, и с озвучиванием, поскольку лента изначально снималась на английском языке".
Текст от автора читал Никита Михалков
. Это было общее решение и Константина Эрнста, и Федора Бондарчука.
"Я не уверен, что Сергей Федорович выбрал бы на эту роль меня, - сказал Михалков. - Но для меня это была огромная честь, огромная ответственность и огромное наслаждение читать блистательный текст великого романа 20-го века".
Присутствовавшая на пресс-конференции исполнительница роли Аксиньи французская актриса Дельфин Форест
сказала, что вначале должна была играть роль Дарьи, но на первой же встрече с ней Бондарчуком сразу решил ее взять именно на роль Аксиньи. Дельфин, немного говорившая по-русски, рассказала, что прабабушка у нее русская и она с детства слышала русскую речь. "Я очень рада, что наконец этот фильм увидят на родине Сергея Федоровича. Я ждала этого 15 лет и сейчас счастлива, что могу присутствовать на этой премьере в России", - сказал актриса.
В Москве 7 ноября показан первый эпизод восьмисерийной телевизионной версии "Тихого Дона
". Существует и итальянская трехчасовая киноверсия фильа, но прав на нее у Первого канала нет.
История создания фильма
Обсуждение фильма
РИА Новости
обсуждение >>
Отзывы о фильме лучше оставлять здесь:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/ser/t/7158/annot/
Отзывы о фильме лучше оставлять здесь:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/ser/t/7158/annot/
Отзывы о фильме лучше оставлять здесь:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/ser/t/7158/annot/