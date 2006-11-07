Мечта вперемешку с фантазией и фантастикой!

анонс

21 октября 2007

Лучшие короткие фильмы со всего света

SHORTЫ - это лучшие короткие фильмы со всего света. Это кино, чтобы сопереживать, любить, радоваться, удивляться, ненавидеть. Единственное, что важно - это выражение ваших глаз, когда начинаются финальные титры.