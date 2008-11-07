Пресс-конференция 28 международного фестиваля ВГИК

ревью

Рецензии на фильмы «Убийство в Восточном экспрессе»: Вагончик тронется, а он останется Джонни Депп, Джуди Денч, Даниэль Дэфо, Мишель Пфайффер и другие подозреваемые

Фестивальная колонка «ВМаяковский»: Погружение в бездну В рамках фестиваля TERRИTORИЯ прошла премьера фильма Александра Шейна

Ролики фильмов «Эспен в королевстве троллей» Опасное приключение к пещере горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство.

Новости кино «Властелин колец» может стать сериалом Студии Warner и Amazon работают над приобретением прав на произведения Толкина.

Новости кино Очередную часть «Снежной Королевы» увидят зрители Кореи и Турции Четвертый фильм анимационной франшизы студии Wizart продан для проката в нескольких странах.

Ролики фильмов «Полуночный человек» Компания друзей находит игру пострашнее "Джуманджи".

Новости кино «Последний богатырь» стал миллиардером Российская сказка Disney получила звание рекордсмена года.

Новости кино «Салют-7» и «Викинг» отправляются в Китай Российские блокбастеры в скором времени выйдут там в широкий прокат.

Спутник телезрителя «Герой»: Не ведают, что творят 5 ноября, 22.30, Первый канал