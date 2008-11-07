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Пресс-конференция 28 международного фестиваля ВГИК

7 ноября
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7 ноября 2008
7 ноября в зале агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 28 международного фестиваля ВГИК – одного из важнейших событий в российском кинематографе. Важен он, прежде всего тем, что именно новые молодые кинематографисты определяют перспективы развития кинематографа. Зрители получают уникальную возможность познакомиться с дипломными работами будущих лауреатов международных фестивалей и конкурсов. Причем, на десяти (!) площадках Москвы будут демонстрироваться фильмы не только наших вгиковцев, но и картины зарубежных киношкол.
В пресс-конференции принимали участие люди, напрямую влияющие на развитие нашего кино. Это председатель жюри конкурса игрового кино – Владимир Меньшов (персона, в представлении не нуждающаяся), Эдуард Дубровский, кинодраматург, член союза кинематографистов России, Михаил Адашев, председатель жюри конкурса анимационных фильмов, Сергей Григорьев, дважды лауреат фестиваля ВГИК, Александр Котт, режиссер, и Владимир Малышев – ректор ВГИК, собственно, отдувавшийся на пресс-конференции за других, довольно неразговорчивых участников.
Малышев поблагодарил за проявленный интерес к фестивалю (в зале действительно был аншлаг) и сразу же во вступительной речи вернул замечтавшихся с небес на землю и четко пояснил, какие цели преследует фестиваль: «Мы даже не предполагаем, что на фестивале будут кинематографические шедевры, но работы интересны, прежде всего, тем, кто входит в мир кинематографа. Мы уже можем увидеть своеобразный подчерк режиссера или оператора, будущего гения. При этом, сам фестиваль – прекрасная возможность поговорить о том, как развивается кинопроизводство и, самое главное, правильно ли оно развивается. Тем более, что более 40 киношкол прислали свои работы, и, таким образом, будет происходить своеобразный обмен опытом между молодыми режиссерами».
Владимир Меньшов: «Размах фестиваля чрезвычаен. <…> У меня к фестивалю личный, шкурный интерес. Я преподаю на высших режиссерских курсах, и мне очень интересно посмотреть работы и порекомендовать своим студентам».
Александр Котт (собственно, это все, что сказал Котт на пресс-конференции) отметил уникальность концепции вгиковского фестиваля: «Удивительна сама идея демонстрации для простого зрителя студенческих работ: ведь после ВГИКа не поэкспериментируешь – продюсер не даст. А фестиваль – отличная площадка для экспериментов». Меньшов развил тему, открытую Коттом, и на вопрос, верит ли он, как и десять лет назад, в появление новых Сокуровых и Тарковских, отметил, что запросы его существенно уменьшились: «Кинематограф уже давно стал продюсерский. Режиссура – одна из самых потерявшихся профессий. В основном, это – «снимальщики», а не режиссеры. Сокуровых и Тарковских действительно мало, но меня уже радует в картине хотя бы какой-нибудь достойный кадр».
С Меньшовым согласился и Владимир Малышев: «Выпускникам ВГИКа сейчас и вправду очень трудно. Они получают диплом, приходят к продюсеру, которого диплом даже не интересует, и продюсер ставит перед ним конкретную задачу. Ни на какое творчество ни времени, ни средств уже не хватает». Надо сказать, эту проблему давно обсуждают многие российские кинематографисты – большинство студентов кинематографических вузов из-за нехватки средств уходят снимать каких-нибудь «Прекрасных нянь» и «Ранеток», даже не окончив университет.
Подводя итоги пресс-конференции, Малышев (я же говорил, что он отдувался за всех) сказал, что он сам ждет от фестиваля: «Нам за пять дней предстоит просмотреть 15 часов конкурсной программы. Я надеюсь из этих пятнадцати часов найти хотя бы минут 20 истинного кино».
Мы же будем надеяться на чуть большее и ждать появления новых, молодых, актуальных, талантливых и даже великих мастеров кинематографа.
Подробности 28 фестиваля ВГИК вы можете найти в рубрике «Фестиваль».
Смотрите кино, следите за фестивалем.

Лео. Мар.
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Александр КоттВладимир Меньшов

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Пресс-конференция 28 международного фестиваля ВГИК фотографии
Пресс-конференция 28 международного фестиваля ВГИК фотографии
Пресс-конференция 28 международного фестиваля ВГИК фотографии
Пресс-конференция 28 международного фестиваля ВГИК фотографии
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