Парижская симфония

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Новости кино «Сулейман Гора» получила главный приз на международном кинофестивале в Китае Российскую картину также отметили призом зрительских симпатий.

Новости кино Опубликован первый трейлер картины «Пятьдесят оттенков свободы» Заключительная часть популярной трилогии выйдет в российский прокат 8 февраля.

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Фестивальная колонка «ВМаяковский»: Погружение в бездну В рамках фестиваля TERRИTORИЯ прошла премьера фильма Александра Шейна

Ролики фильмов «Эспен в королевстве троллей» Опасное приключение к пещере горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство.

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