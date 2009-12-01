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«Кошечка» выходит в прокат

1 декабря
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1 декабря 2009
1 декабря в кинотеатре «Каро Фильм-Атриум» прошел пресс-показ новой картины «Кошечка». После него состоялась встреча журналистов с создателями фильма: режиссером Григорием Константинопольским, актерами Александром Стриженовым и Евгением Стычкиным, а также продюсером Андреем Новиковым.
О самом фильме мы уже рассказывали в дневнике фестиваля «Кинотавр». Впечатления от просмотра остались тогда двоякие, но, тем не менее, «Кошечка» представляет собой довольно необычный эксперимент для российского кинематографа.
Картина состоит из четырех новелл: «Бешеная балерина», «Брак по расчету», «Странный сон», «Кошечка, или от автора», и сам режиссер определяет ее, как «психоделическая комедия в четырех новеллах». На съемки ушло пять дней, производство же в целом заняло всего три месяца.
«Кошечка» – это поклон Шекспиру, Чехову и Станиславскому. Поклон Чехову – язык, которым говорят герои. Поклон Шекспиру – все роли, как в театре «Глобус», исполняют мужчины. А Станиславскому – потому, что в каждой новелле играет всего один артист. Роль для него – экзамен, и легендарное «не верю!» не должно вырваться у зрителя.
Четыре новеллы. Четыре героя. Четыре истории, на первый взгляд не связанные между собой. Давно забытые «недробленые» монологи, где актеры показывают себя, не прячась за спецэффекты и динамичный монтаж. Самобытная драматургия и общий финальный выход с поклоном. Как в театре.
«Кино – это зрелище. Суть в том, из чего его сделать. Мы сделали аттракцион из крупного плана хорошего артиста» – говорит Григорий Константинопольский.
Главные роли в «Кошечке» исполняют Михаил Ефремов, Александр Стриженов, Виктор Сухоруков и Евгений Стычкин.
Играть балерину Михаил Ефремов сначала не соглашался и советовал взять на эту роль Евгению Добровольскую. Но в итоге Константинопольский Ефремова уговорил.
И не зря – на фестивале «Окно в Европу» в Выборге актер получил приз за лучшее исполнение мужской роли. А Виктору Сухорукову сценарий понравился сразу. Его герою один год, и он мечтает убить свою няню.
«Я счастлив, потому что «Кошечка» – это авантюрно, экспериментаторски, это битва со штампами» – сказал актер о картине. И действительно, появление на экране Сухорукова в детской коляске произвело огромное впечатление на зрителей «Кинотавра» – публику, которую не так легко удивить.
Об операторах «Кошечки» стоит сказать отдельно. У каждой новеллы – оператор свой, а команда по «звездности» не уступает актерскому составу. Помимо Владислава Опельянца («12»), над фильмом работали Леван Капанадзе («Отдамся в хорошие руки»), Сергей Мачильский («Человек, который знал все») и Максим Осадчий («9 Рота»).
После «Кинотавра», где «Кошечку» показали в качестве фильма закрытия фестиваля, картина отправилась на «Окно в Европу» в Выборг.
В Выборге собрала несколько наград. Помимо Серебряной Ладьи Михаила Ефремова – приз Гильдии киноведов и кинокритиков, с формулировкой «Кошечке, достигшей веса слона», и специальный приз имени Саввы Кулиша «За творческий поиск».
За «Окном в Европу» последовала Европа – картина участвовала в Фестивале российского кино в странах Балтии и Неделе российского кино в Париже.
Далее в планах «Кошечки» – Берлин, и долгожданная премьера в российском прокате, которая состоится 10 декабря.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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Михаил ЕфремовЛеван КапанадзеГригорий КонстантинопольскийСергей МачильскийАндрей Новиков (II)Владислав ОпельянцМаксим Осадчий-КорытковскийАлександр СтриженовЕвгений СтычкинВиктор Сухоруков
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