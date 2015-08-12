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Радость и горечь первой любви

1 декабря
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1 декабря 1975
В 70-е годы выпускалось множество фильмов для детей и подростков. Но вновь после сталинской эпохи расцветшие в брежневские времена цензурные инстанции заставили детское кино показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть в представлении властей. Подростковая среда в этих картинах чаще всего представляла из себя собрание высокодуховных вундеркиндов, которым не то что пить, но даже курить на экране не хочется. "Сухой закон" дозволялось нарушать лишь трудным подросткам, но, выкурив свою последнюю сигарету и выпив последние сто грамм, эти "трудные подростки" так и норовили "завязать" и исправиться.
Фильмов о юношеской любви было очень мало... Но те немногие истории любви, появлявшиеся на экране, становились все искренней и откровенней - "Не болит голова у дятла", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" и наконец, фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства".
Премьера этой картины состоялась 1-го декабря 1975 года. Режиссер обратился к современности: действие разворачивалось в пионерском лагере, где четырнадцатилетние герои проживали три летних месяца - сто дней - после окончания восьмого класса. В картине разбросаны приметы обычного лагеря: пионерские галстуки на детях и вожатых, линейка с горном и подъемом флага, выезд на работу в соседний колхоз...
И есть, разумеется, ребята, в свои пятнадцать лет далеко не дети. Дальнейшее будет рассказом о первой любви, причиняющей лишь ей свойственное, невыносимо острое страдание. Это страдание и станет для пробудившейся Митиной души воспитателем и скульптором..
"Сто дней после детства" имел огромный успех, удостоился нескольких призов, в том числе и "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.
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Татьяна Друбич
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Сто дней после детства

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