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Нужна фильмотека!

1 декабря
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Хроника кино >>
1 декабря 1928
Итак, перед нами три документа, в какой-то мере характеризующие 20-е годы прошлого столетия.
Документ первый. Постановление СНК РСФСР об основных директивах по составлению пятилетнего плана развития кино-дела в РСФСР от 12 августа 1928 года.
Пункт 9. Предусмотреть в плане развития кино-дела постепенное снижение абсолютного количества заграничных художественных картин в прокат в соответствии с ростом кино-картин советского производства...
Пункт 13. При разработке 5-летнего плана развития производства советских кинокартин, исходить из того, что к концу пятилетки советский экран, как правило, должен обслуживаться советской картиной.

Документ второй. Список кинокартин советского производства 1928 года, пересмотренных ГРК и изъятых из проката (изъяты 1 декабря 1928 года) с целью очищения экрана от недоброкачественной в художественном и идеологическом отношениях продукции.
- Аэро НТ-54
- Богатырь духа
- Бывшие люди
- Конец рода Лунич
... Всего около 30 фильмов.
Иностранного производства изъяты 393 картины.

Документ третий. Статья Л. Трауберга «Нужна фильмотека»
«Не дойдет!». Хорошее, ужасное по смыслу слово. Особенно сейчас, когда монополизировавшее производство Совкино всячески ориентируется на «доходящие» фильмы, забывая, что пять или десять делающих советское кино режиссеров именно «доходящих» фильм-то ставить и не умеют.
Незачем, конечно, делать только фильмы высокого, подчас не принимаемого зрителем мастерства. Пусть ломятся залы на очередных чинных бесчинствах мисс Мери, на новом проявлении «тонких» вкусов регистраторов из «Руси»!
Но неужели вызывающий почтение успех доходящих и доходных «шеметов и сюркуфов» заставит забыть о почтении к другим работам, не имевшим коммерческого успеха и все же сделавшим кино искусством.
Недавно была незаметно возобновлена фильма Карла Грюне «Одна ночь». Случайно удалось информировать об этом студентов, работающих в области кино-искусства. Мало кому известно, что их в Ленинграде более трехсот. Эти люди должны стать проводниками кино-культуры в массы. Около 90% этих людей не видели этого замечательнейшего произведения кино(работа Грюие). Они не видели еще много картин, таких, как лучшая мировая киновещь «Сломанная лилия» Гриффита.
В 21-м году незаметно, без шумихи, сопровождающей любого «сюркуфа», прошла «Лилия», и также незаметно она была возобновлена недавно в окраинном кино. Кажется, владелец театра был поражен наплывом людей, приехавших специально ради картины.
Мы не привыкли специально смотреть картины. А уже надо... Уже дан целый ряд фильм, которые надо смотреть и не только так, чтобы «дошло»…
Хорошо литературе. Роман напечатан и будет в библиотеках. Вместе с Гриффитом, с горечью указывавшим на то, что Карнеджи тратит миллионы на книгохранилища и копейки на кино, мы в праве требовать создания кино-библиотеки.
Такая есть в Париже. Такая должна быть как можно скорее у нас.
На складах Совкино — груды картин, будто бы бракованных. Давайте, мы их и так посмотрим. Если вы умеете рекламировать только Пикфорд, дайте нам и хорошие картины. Поверьте, что их можно так разрекламировать, так подать, что они «дойдут», как вещь, кинофакт, в отличие от кино-анекдотов о всяких маяках.
Уже потерян ряд фактов: «Нанук», «Адъютант Франца-Иосифа», «Виргинская почта». Но, может быть, удастся найти и повторить уже специально, уже «с почтением» работы Гриффита, де-Миля, Нибло, Грюне, Дюпона. Может быть, удастся достойно показать работы Ренэ Клэра, Инграма?
Нужен кино-театр «недошедших» фильм.

Л. Трауберг
«Советский экран», 22 января 1927 года
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Аэро НТ-54Богатырь духаКонец рода Лунич

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