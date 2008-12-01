Кинофестиваль «Сталкер». Пресс-конференция

анонс

7 октября 2006

Киномарафон российского кино в Литве

Нельзя переоценить влияние российского кино на национальные кинематографии бывшего СССР, в частности, на литовскую. В Москве, во ВГИКе, в разные годы учились Витаутас Жалакявичюс, Йонас Грицюс, Раймондас Вабалас, Гитис Лукшас, Марионас Гедрис, Альгимантас Пуйпа, Шарунас Бартас. Кино России всегда было довольно широко представлено на экранах Литвы.