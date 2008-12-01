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Кинофестиваль «Сталкер». Пресс-конференция

1 декабря
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1 декабря 2008
1 декабря в Доме Кино состоялась пресс-конференция, посвященная XIV международному фестивалю фильмов о правах человека «Сталкер».
10 декабря в Москве в Доме Кино состоится торжественное открытие XIV международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». У истоков фестиваля стоят личности, ставшие культовыми для нашего кино, такие как Марлен Хуциев (бессменный председатель фестиваля) и Георгий Жженов. Программа нынешнего фестиваля приятно удивила разнообразием как уже признанных работ («Бумажный солдат», «Все умрут, а я останусь», «Новая земля»), так и картин пока что мало кому известных кинематографистов: нового поколения вгиковцев («Человек из меди», «9 забытых песен») и их зарубежных коллег («Попутчица», «Новая Франция» и пр. – фильмы, которые у нас еще никто не видел). Всего в игровом конкурсе представлено 20 работ, а в документальном и того больше – 37. Все они затрагивают актуальные, болезненные проблемы, обращая на них внимание языком кино.
Пресс-конференцию открыл Игорь Степанов, генеральный продюсер фестиваля, отметив, что «Сталкер» впервые за 14 лет получил поддержку от государства, от министерства культуры.
Марлен Хуциев, президент фестиваля: «Мы все больше делаем ставку на искусство. Мы – кинематографисты, и любой идейный, правозащитный смысл должен касаться не только ума, но и сердца».
Дирк Хебеккер, старший советник ООН по правам человека: «Мы благодарны, что организаторы поставили лозунг «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас». Ведь фильмы служат фоном для разговора об острейших международных проблемах».
Виктория Зотикова, советник по связям с общественностью представительства ООН в России: «Фестиваль организован при поддержке целой группы структур ООН: Верховный комиссариат ООН по правам человека, фонд по борьбе со СПИДом, ЮНИСЕФ и многих других. <…> Благодаря гильдии кинорежиссеров, в программу включены лучшие фильмы за последнее время».
Вера Соболева, представитель агентства ООН по делам беженцев: «Проблемы привлечения населения к проблеме беженства продолжают оставаться актуальными. 12 декабря в рамках программы «Кино на защите прав беженцев» вы увидите фильм о том, как русские беженцы выжили и смогли обустроиться в таких отдаленных странах, как Венесуэла, Тунис, фильм об истории проблемы беженцев. Также будет представлена фотовыставка о положении беженцев во всем мире. <…> Мы сотрудничаем со «Сталкером», чтобы показать проблему языком кино».
Участники пресс-конференции неоднократно отмечали, что 10 декабря – дата знаменательная: это не только день открытия фестиваля, но и 60 лет со дня принятия декларации о правах человека. В связи с этим посольством Канады подготовлена программа «Права человека глазами молодых кинематографистов», одна из самых информационно насыщенных программ фестиваля.
Вообще невооруженным глазом видно, как с каждым годом расширяется фестиваль «Сталкер» как увеличивается его влияние в кинематографической среде. Вдвое возросла игровая составляющая, интересна (если не сказать больше) документальная, отдельного упоминания заслуживают спецпрограммы. Кому-то покажется странной, кому-то справедливой концепция судейства – председатель жюри не назначается, а выкристаллизовывается в процессе. В состав жюри в этом году войдут видные общественные деятели и выдающиеся российские кинорежиссеры (Елена Цыплакова, Вадим Абдрашитов). Вот что думают они по поводу фестиваля:
Елена Цыплакова, член жюри, режиссер, актриса: «Я уже начала отсматривать программу. Мне всегда особенно интересна документальная программа. Она заслуживает отдельного внимания».
Раиса Фомина, член жюри, генеральный директор «Интерсинема.XXI век»: «Я не первый год в жюри. Документальная программа – каждый год открытие. Смотрю с удовольствием и с болью в сердце. В Европе создается много фильмов на темы, которое наше игровое кино обходит. Это, видимо, непатриотично, но здесь подменяются понятия: патриотизм – не любовь к государству, а любовь к людям, сострадание и милосердие. У нас же делают кино о богатых и о бандитах. Мы по касательной проходим мимо страшных судеб. Действительность нечего очернять: то, что мы видим – страшная боль. Мы увидим фильмы о людях, которые для нас не существуют. Огромное спасибо организаторам за то, что, несмотря на маленькую поддержку, фестиваль дает голос этим людям. Поэтому для меня «Сталкер» - важнейший кинофестиваль».
Специально было объявлено о призах, которые будут вручены уже на церемонии открытия:
Фонд Дины Корзун и Чулпан Хаматовой
Дмитрий Муратов, редактор «Новой газеты»
Марк Захаров, создатель и художественный руководитель театра Ленком
Также по традиции будет награжден герой документального фильма прошлогоднего фестиваля. В этом году приза удостоился 14-летний Саша Пушкарев, о котором была снята пронзительная документальная лента «Хрустальный мальчик».
Остается сказать, что фестиваль предназначен для самой широкой аудитории и призван достучаться до сознания каждого зрителя. Надеюсь, «Сталкеру» это удастся.
Смотрите кино, следите за фестивалем.

Лео. Мар.
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Вадим АбдрашитовГеоргий ЖжёновМарк ЗахаровДина КорзунЧулпан ХаматоваМарлен ХуциевЕлена Цыплакова
фильмы
Бумажный солдатНовая Земля

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Кинофестиваль «Сталкер». Пресс-конференция фотографии
Кинофестиваль «Сталкер». Пресс-конференция фотографии
Кинофестиваль «Сталкер». Пресс-конференция фотографии
Кинофестиваль «Сталкер». Пресс-конференция фотографии
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Нельзя переоценить влияние российского кино на национальные кинематографии бывшего СССР, в частности, на литовскую. В Москве, во ВГИКе, в разные годы учились Витаутас Жалакявичюс, Йонас Грицюс, Раймондас Вабалас, Гитис Лукшас, Марионас Гедрис, Альгимантас Пуйпа, Шарунас Бартас. Кино России всегда было довольно широко представлено на экранах Литвы.
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