«Наша Маша и Волшебный Орех». Премьера

10 декабря состоялась премьера анимационного фильма «Наша Маша и Волшебный Орех»
. В кинотеатре «Ударник» собралось 700 человек – это актеры, создатели и исполнители песен - все, кто работал над картиной в течение пяти лет: группы «Корни»
и «БиС»
, Виктория Дайнеко
, Анна Снаткина
, Оскар Кучера
, Антон Пампушный
и другие.
Новая анимационная сказка повествует про школьницу Машу, которая, как и многие из нас, считает, что настоящих друзей найти в нашем мире почти невозможно. Настоящая любовь – недостижимый идеал, и, вообще, чудес не бывает. Наверное, поэтому именно с ней под Новый год начинают происходить чудеса...
Маша находит волшебный орех Кракатук, который переносит девочку в невероятно красивую Сказочную страну. Там ее игрушки, Буратино и плюшевый медведь, становятся мальчишками Борькой и Михеем, а робот Гоша, подаренный родителями на Новый год, самым настоящим принцем.
Но власть в Сказочной стране захватили крысы, и правит ей коварный Император. Мало того, он со своими слугами, Ником и Диком, давно охотится за волшебным орехом. Ведь Кракатук способен выполнить любое желание, а крысиный повелитель мечтает управлять всей Вселенной. Он делает Маше предложение, от каких не отказываются.....
К чему приведут интриги Императора? Захочет ли Маша вернуться домой, ведь тогда принц в ее мире снова станет игрушкой? К кому попадет волшебный орех в новогоднюю полночь и получится ли загадать сокровенное желание?
«Наша Маша и Волшебный Орех» – это новогодняя музыкальная сказка о первой любви, крепкой дружбе и настоящих приключениях. Фильм рассчитан на широкую семейную аудиторию.
Авторы сценария - популярные писатели (и блоггеры) Александр Бачило
, Леонид Каганов
и Игорь Ткаченко
, режиссер-постановщик: Егор Кончаловский
, режиссер анимации: Роман Стариков
. Главные роли озвучивают Анна Снаткина
(Маша), Сева Полищук
(Гоша), Тимур Родригез
(Борька), Антон Пампушный
(Михей), Владимир Зайцев
(Император), Оскар Кучера
(Ник и Дик).
В фильме 9 песен, которые написаны композиторами Николаем Крупатиным
и Максимом Фадеевым
, а исполняют их артисты, озвучивавшие персонажей, а также Виктория Дайнеко
, Потап
и Настя Каменских
, Стас Пьеха
, группы «Корни»
, «Челси»
, «БиС»
и другие. Для создания оригинальной оркестровой музыки был приглашен композитор Марк Эрман
.
Сценарий написан по книге «Наша Маша и Волшебный Орех»
. В продаже с 10 ноября 2009 во всех книжных магазинах страны. В сюжете используются мотивы сказки Эрнста Теодора Вильгельма Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»
.
Издательство: РОСМЭН
Также по мотивам книги создана компьютерная игра-аркада. Релиз: 10 декабря 2009. Издательство: Новый диск
Сам фильм - в прокате с 10 декабря.
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