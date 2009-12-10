«Наша Маша и Волшебный Орех». Премьера

анонс

28 мая 2007 Сатира на экранах СССР На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".

21 января 2015 «Кандагар». Премьера 4 февраля на российские экраны вышел новый фильм Андрея Кавуна «Кандагар».

21 октября 2007 Объявлены претенденты на "Золотого орла" Весь актерский "цвет" кино России представлен в лонг-листе претендентов на Национальную премию в области кинематографии "Золотой орел" - 2007 в номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая женская роль в кино".