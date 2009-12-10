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«Наша Маша и Волшебный Орех». Премьера

10 декабря
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10 декабря 2009
10 декабря состоялась премьера анимационного фильма «Наша Маша и Волшебный Орех». В кинотеатре «Ударник» собралось 700 человек – это актеры, создатели и исполнители песен - все, кто работал над картиной в течение пяти лет: группы «Корни» и «БиС», Виктория Дайнеко, Анна Снаткина, Оскар Кучера, Антон Пампушный и другие.
Новая анимационная сказка повествует про школьницу Машу, которая, как и многие из нас, считает, что настоящих друзей найти в нашем мире почти невозможно. Настоящая любовь – недостижимый идеал, и, вообще, чудес не бывает. Наверное, поэтому именно с ней под Новый год начинают происходить чудеса...
Маша находит волшебный орех Кракатук, который переносит девочку в невероятно красивую Сказочную страну. Там ее игрушки, Буратино и плюшевый медведь, становятся мальчишками Борькой и Михеем, а робот Гоша, подаренный родителями на Новый год, самым настоящим принцем.
Но власть в Сказочной стране захватили крысы, и правит ей коварный Император. Мало того, он со своими слугами, Ником и Диком, давно охотится за волшебным орехом. Ведь Кракатук способен выполнить любое желание, а крысиный повелитель мечтает управлять всей Вселенной. Он делает Маше предложение, от каких не отказываются.....
К чему приведут интриги Императора? Захочет ли Маша вернуться домой, ведь тогда принц в ее мире снова станет игрушкой? К кому попадет волшебный орех в новогоднюю полночь и получится ли загадать сокровенное желание?
«Наша Маша и Волшебный Орех» – это новогодняя музыкальная сказка о первой любви, крепкой дружбе и настоящих приключениях. Фильм рассчитан на широкую семейную аудиторию.
Авторы сценария - популярные писатели (и блоггеры) Александр Бачило, Леонид Каганов и Игорь Ткаченко, режиссер-постановщик: Егор Кончаловский, режиссер анимации: Роман Стариков. Главные роли озвучивают Анна Снаткина (Маша), Сева Полищук (Гоша), Тимур Родригез (Борька), Антон Пампушный (Михей), Владимир Зайцев (Император), Оскар Кучера (Ник и Дик).
В фильме 9 песен, которые написаны композиторами Николаем Крупатиным и Максимом Фадеевым, а исполняют их артисты, озвучивавшие персонажей, а также Виктория Дайнеко, Потап и Настя Каменских, Стас Пьеха, группы «Корни», «Челси», «БиС» и другие. Для создания оригинальной оркестровой музыки был приглашен композитор Марк Эрман.
Сценарий написан по книге «Наша Маша и Волшебный Орех». В продаже с 10 ноября 2009 во всех книжных магазинах страны. В сюжете используются мотивы сказки Эрнста Теодора Вильгельма Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
Издательство: РОСМЭН
Также по мотивам книги создана компьютерная игра-аркада. Релиз: 10 декабря 2009. Издательство: Новый диск
Сам фильм - в прокате с 10 декабря.

Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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Виктория ДайнекоВладимир ЗайцевАнастасия КаменскихЕгор КончаловскийНиколай КрупатинОскар КучераАнтон ПампушныйВсеволод ПолищукСтанислав ПьехаТимур РодригезАнна СнаткинаМаксим ФадеевМарк Эрман
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Наша Маша и Волшебный орех Кракатук

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«Наша Маша и Волшебный Орех». Премьера фотографии
«Наша Маша и Волшебный Орех». Премьера фотографии
«Наша Маша и Волшебный Орех». Премьера фотографии
«Наша Маша и Волшебный Орех». Премьера фотографии
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обсуждение >>
№ 3
марина (екатеринбург)   21.02.2010 - 15:58
мне мультфильм очень понравился.три раза смотрела и три раза не могла сдержать слезы. читать далее>>
№ 2
Алла (Казань)   1.02.2010 - 12:37
Номеру 1, Аннушке: ну нельзя же до скончания века ругать Россию. Если умеешь лучше все делать (мульты, например), пойди и делай. Чаще всего так ворчат люди, которые ничегошеньки сами не достигли в своей... читать далее>>
№ 1
Анна   29.01.2010 - 10:08
России до Голливудских мультов, как пешком до луны! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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