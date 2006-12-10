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"Сталкер" против СПИДа

10 декабря
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10 декабря 2006
В двенадцатый раз с 10 по 17 декабря В Москве прошел международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер". Открылся кинофестиваль 10 декабря, в день принятия Всеобщей декларации прав человека, в Большом зале кино Союза кинематографистов РФ при поддержке ООН и ЮНИСЕФ. И на открытии состоялась церемония вручения специальных наград кинофестиваля. В 2006 году почетное звание "Сталкер" за достижения в области защиты прав человека было вручено известному правозащитнику Сергею Ковалеву и писателю Анатолию Приставкину. Приз "Сталкер" "За права человека" получила художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек за постановку спектакля "Крутой маршрут". Приз героя киногода "Сталкер" в 2006 году получил иеромонах Анатолий (в миру Берестов). А приз Гильдии кинорежиссеров России был вручен Глебу Панфилову за экранизацию романа Солженицина "В круге первом" и Андрею Кончаловскому за гражданскую позицию, принципиальность и вклад в развитие киноискусства.
Всего в программах кинофестиваля было представлено 137 фильмов. Конкурсная программа состояла из 11 полнометражных и 25 короткометражных игровых картин, 43 документальных и 5 анимационных картин. Она оценивалась членами разных жюри. Это и жюри игрового кино, которое возглавлял режиссер Алексей Мурадов, это и жюри неигрового кино, жюри молодежного форума. В международной панораме фильмов было представлено 6 документальных и 12 игровых картин, созданных кинематографистами Украины, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Словакии, Швеции, Израиля, Кубы, Италии.
Кроме того, были еще представлены фильмы в информационной программе и программе "Специальное событие". Все просмотры в рамках фестиваля "Сталкер" проходили в залах Московского Дома кино. Так же в рамках фестиваля состоялись "круглые столы", дискуссии с создателями фильмов и гостями фестиваля.
Каждый день кинофестиваля "Сталкер" - тематический. Особое внимание, как всегда, "Сталкер" уделил теме борьбы против СПИДа и 15 декабря объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу представила программу "Кино против СПИДа". Подведение итогов фестиваля "Сталкер" и церемония награждения победителей прошла 17 декабря в Доме кино.
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