X Юбилейный кинофестиваль «Сказка»

анонс

В Сочи в рамках 82-го Российского Международного Кинорынка состоялась презентация комедии «Любовь-морковь 3».

10 февраля 2007

Сергею Параджанову возвращен членский билет СК СССР

В 1984 году, благодаря настойчивым хлопотам руководства "Грузия-фильм" и друзей С. П. получает разрешение Госкино СССР снять фильм на киностудии "Грузия-фильм" — фильм "Легенда о Сурамской крепости".