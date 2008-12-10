«День, когда Земля остановилась». Премьера

10 декабря в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера нового фантастического блокбастера «День, когда Земля остановилась»
с Киану Ривзом в главной роли.
На закрытом показе присутствовали звезды шоу-бизнеса и кино: Маша Малиновская, группа «Куба», Марк Тишман, Даниил Белых, Михаил Дорожкин, Александр Тютин, Софья Игнатова, Ренат Давлетьяров и другие.
Перед началом фильма состоялся розыгрыш призов, в котором приняли участие девушки из группы «Куба». Правда, победители (а их было трое) так и не вышли на сцену за призами - ключами от машин, и организаторам пришлось приступить к самому главному - фильму Скотта Дерриксона «День, когда Земля остановилась». Зрители, как всегда, опоздали к началу показа, и, практически, все два часа экранного действия люди искали, куда бы присесть - так много народу хотело посмотреть на иноплантянина Клаату в исполнении Ривза.
Еще раз напомню вам о том, что это римейк фантастического блокбастера 1951-го года.
В оригинальной версии фильма летающая тарелка вращается по земной орбите и высаживается в Вашингтоне. Клаату (в исполнении Майкла Ренни) едва делает первый шаг на планете Земля - и сразу получает пулю от нервного солдата. Горт (его играет Лок Мартин), несокрушимый робот, выходит из космического корабля и собирается уничтожить все оружие, включая танки. Позже Земля осознает, что Горту для этого понадобилось приложить совсем немного усилий.
Лежа на земле, Клаату приказывает Горту прекратить его действа, а потом его забирает полиция и доставляет в госпиталь, из которого он вскоре сбежал, чтобы больше узнать о планете Земля и людях, ее населяющих. Он встречает Хелен Бенсон (Патрисия Нил) и ее сына (Билли Грей). Они показывают Клаату Вашингтон и останавливаются напротив Мемориала Линкольна. Клаату читает слова, произнесенные Линкольном много лет назад, и понимает, что у Земли должна еще остаться надежда.
Когда они начинают подозревать в нем инопланетянина, он выдает сам себя, наряду с новостями о том, что Горт – член «банды роботов», которая призвана сохранить мир в галактике и которая уничтожит Землю, если она спровоцирует угрозу этому миру.
Клаату преследуют вооруженные силы и впоследствии убивают его. Прежде чем умереть, Клаату успеет сказать Хелен, чтобы она пошла к Горту и произнесла ему слова: «Клаату барада никто». Если она этого не сделает, то Горт уничтожит Землю. Хелен идет на корабль и находит Горта. Как только робот начинает приближаться к ней, она повторяет несколько раз фразу, произнесенную Клаату. Робот берет ее с собой на корабль, находит там тело Клаату и, с помощью инопланетной науки, воскрешает инопланетного гостя.
В римейке версии 2008-го года Клаату играет Киану Ривз, Хелен Бенсон – Дженнифер Коннелли, Джейден Смит – ее сына Джейкоба. На роль робота Горта решили никого не звать – его образ создан с помощью компьютерных спецэффектов.
Римейк фильма «День, когда земля остановилась», по общему мнению, останется верен своему оригиналу. Вместе с тем, есть надежда, что римейк одновременно останется верен и новелле «Farewell to Master» писателя-фантаста Гарри Бейтса, на основе которой был снят оригинальный фильм в 1951-м году.
В оригинальной версии 1951-го года Горт – робот, созданный для того, чтобы поддержать мир во всей галактике. Если римейк 2008-го года следует сюжету Гарри Бейтса, на основе которой было снято кино, то нас ждет интересный конец фильма, которого нет в оригинале 1951-го года.
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