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Положительный образ

10 декабря
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10 декабря 2008
Сериал «Спасите наши души» отмечен премией ФСБ, присуждаемой лучшим произведениям искусства.
10 декабря Федеральная служба безопасности РФ в третий раз вручала произведениям искусства и их создателям собственную премию. Награды «силовое» ведомство присуждало за объективное отражение деятельности спецслужб и создание положительного образа их сотрудника.
В номинации «Кино- и телефильмы» второй премии был удостоен режиссер 8-серийного телевизионного фильма «Спасите наши души» Кирилл Белевич, а в номинации «Актерская работа» - два приза получили исполнители главных ролей в этой картине актеры Михаил Мартьянов и Сергей Колтаков. Первый приз номинации «Кино- и телефильмы» получили за проект «Ликвидация» режиссер и автор сюжета фильма «Ликвидация» Сергей Урсуляк и Зоя Кудря.
«Премию ФСБ следует воспринимать как высокую оценку произведения со стороны зрителей, причем зрителей заинтересованных и пристрастных, - прокомментировал получение награды председатель совета директоров группы компаний Star Media и продюсер фильма Влад Ряшин. - Наш фильм рассказывает о событиях, происходивших во время Великой Отечественной войны, а главный акцент сделан на тех непростых и очень важных задачах, которые выполняли в те годы офицеры госбезопасности. Признание того, что фильм получился правдивым и убедительным с точки зрения профессионалов, - очень важно для нас».

Премия ФСБ в 2008 году вручалась в шести номинациях, в т.ч. телевизионным и радиопрограммам, произведениям литературы и журналистики, изобразительного и музыкального искусства. В разные годы ее лауреатами становились режиссер Владимир Хотиненко, актер Евгений Миронов, актриса Анастасия Заворотнюк, певцы Лев Лещенко и Александр Розенбаум. А аналогичная премия КГБ, существовавшая с 1978 по 1988 год, вручалась Вячеславу Тихонову, Вахтангу Кикабидзе, Георгию Жженову, Михаилу Козакову, Юлиану Семенову.
Ранее сериал был награжден «Почетным знаком» 6-го Фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова.

Предоставлено кинокомпанией Стар Медиа
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персоны
Кирилл БелевичСергей КолтаковЗоя КудряМихаил МартьяновСергей Урсуляк
фильмы
ЛиквидацияСпасите наши души

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№ 1
Дереза Данила (Волгоград)   29.06.2009 - 13:23
Совершенно верно, что наградили исполнителей главных ролей, Михаила Мартьянова и Сергея Колтакова читать далее>>
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