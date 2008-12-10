Положительный образ

Сериал «Спасите наши души
» отмечен премией ФСБ, присуждаемой лучшим произведениям искусства.
10 декабря Федеральная служба безопасности РФ в третий раз вручала произведениям искусства и их создателям собственную премию. Награды «силовое» ведомство присуждало за объективное отражение деятельности спецслужб и создание положительного образа их сотрудника.
В номинации «Кино- и телефильмы» второй премии был удостоен режиссер 8-серийного телевизионного фильма «Спасите наши души
» Кирилл Белевич
, а в номинации «Актерская работа» - два приза получили исполнители главных ролей в этой картине актеры Михаил Мартьянов
и Сергей Колтаков
. Первый приз номинации «Кино- и телефильмы» получили за проект «Ликвидация
» режиссер и автор сюжета фильма «Ликвидация
» Сергей Урсуляк
и Зоя Кудря
.
«Премию ФСБ следует воспринимать как высокую оценку произведения со стороны зрителей, причем зрителей заинтересованных и пристрастных, - прокомментировал получение награды председатель совета директоров группы компаний Star Media и продюсер фильма Влад Ряшин
. - Наш фильм рассказывает о событиях, происходивших во время Великой Отечественной войны, а главный акцент сделан на тех непростых и очень важных задачах, которые выполняли в те годы офицеры госбезопасности. Признание того, что фильм получился правдивым и убедительным с точки зрения профессионалов, - очень важно для нас».
Премия ФСБ в 2008 году вручалась в шести номинациях, в т.ч. телевизионным и радиопрограммам, произведениям литературы и журналистики, изобразительного и музыкального искусства. В разные годы ее лауреатами становились режиссер Владимир Хотиненко, актер Евгений Миронов, актриса Анастасия Заворотнюк, певцы Лев Лещенко и Александр Розенбаум. А аналогичная премия КГБ, существовавшая с 1978 по 1988 год, вручалась Вячеславу Тихонову, Вахтангу Кикабидзе, Георгию Жженову, Михаилу Козакову, Юлиану Семенову.
Ранее сериал был награжден «Почетным знаком» 6-го Фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова.
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